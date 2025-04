Qualicorp e Klini promovem evento para corretores em 6 de maio

A Qualicorp e a Klini Saúde firmam parceria para uma novidade exclusiva no Rio de Janeiro. As empresas realizam evento de lançamento do novo produto para a região em 6 de maio.

Com capacidade para 400 pessoas, o encontro da Qualicorp e da Klini será voltado a corretores do estado que desejam sair na frente e estar entre os primeiros a conhecer o que há de mais inovador no setor.

“O cenário atual do mercado de saúde exige cada vez mais inovação e soluções que atendam às novas necessidades dos consumidores e dos corretores. Estamos empolgados com o que temos a oferecer, e convidamos você a estar conosco no evento que marcará o lançamento dessa grande novidade” , afirma Felipe Anjos, Superintendente Comercial da Qualicorp no Rio de Janeiro. “Este é apenas o começo de uma jornada que promete impactar positivamente o mercado de saúde.”

Corretores do Rio de Janeiro: essa é a sua oportunidade de sair na frente e conhecer, em primeira mão, uma solução exclusiva que une tecnologia, cuidado coordenado e um novo olhar para o setor.