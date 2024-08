CORPe chega ao litoral paranaense

A administradora de benefícios CORPe Saúde fechou parceria com a MedSul Saúde, operadora que atende em Curitiba, região metropolitana e litoral paranaense e, a partir de agora, passa a atuar na modalidade de planos coletivos por adesão.

“Estamos reforçando nosso portfólio de produtos na região de Curitiba com uma operadora diferenciada, que tem como referência os principais hospitais de Curitiba e região metropolitana”, afirma Manoel Fontes, superintendente comercial da CORPe.

Mauro Manzano, diretor Comercial da MedSul Saúde, afirma que a operadora está com enorme expectativa pela entrada na modalidade de venda coletiva por adesão. “Somos uma operadora de pequeno porte e por esse motivo temos como principais diferenciais a proximidade com o nosso beneficiário, a gestão caso a caso, e a resolutividade de problemas – não existe operadora infalível, mas aquelas que se destacam por corrigir e aprender rápido com seus processos. Ainda estamos pequenos porque sempre fomos muito mais receptivos do que ativos para a venda, mas agora, com a estrutura comercial bem desenvolvida, processos bem ajustados, canal de venda bem ajustado, estamos preparados para dar passos exponenciais”, comenta.

Para Manzano, o lançamento da modalidade no coletivo por adesão tem como objetivo abrir mais uma frente de vendas por meio de uma administradora com o perfil da CORPe, com grande sinergia com as características da MedSul Saúde.

“Todo esse conceito de pensar localmente, de agir de acordo com as características de contratação da sociedade curitibana, mais região metropolitana e litoral paranaense, estão muito bem alinhadas entre as duas empresas e isso nos traz uma certa tranquilidade. Queremos ser vistos pela administradora de benefícios como um projeto diferenciado e que todo o cuidado com relação à elegibilidade dos futuros beneficiários através da contratação do plano coletivo por adesão flua de maneira muito legítima. As expectativas são as melhores possíveis, estamos preparados para dar toda a cobertura assistencial para esses novos beneficiários e esperamos muito em breve nos destacar no mercado com essa parceria”.