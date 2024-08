Seguros Unimed faz ação especial com corretores parceiros

A Seguros Unimed e a Flix Media, distribuidora de cinema e parceira da seguradora, realizaram uma sessão exclusiva de pré-estreia do filme “Pacto de Redenção”. O evento contou com a presença de 60 corretores parceiros em diversos segmentos.

“A iniciativa é uma forma de aproximar e valorizar a atuação dos corretores, profissionais que estão na ponta, em contato direto com o público, e levando os produtos da Seguros Unimed até as pessoas com todo cuidado e dedicação, por meio da arte e cultura, disseminando o nosso apoio aos cinemas”, destaca Renata Ucha, superintendente de marketing da Seguros Unimed.

Os convidados foram recepcionados com um coquetel, seguido pela exibição do filme. A sessão de pré-estreia foi um marco, reunindo profissionais influentes do setor de seguros em um ambiente que combinou descontração e oportunidades de networking.

A Seguros Unimed atende a mais de seis milhões de segurados nos segmentos de Saúde, Odontologia, Vida, Previdência (aberta e fechada), e nos Ramos Elementares (com seguros patrimoniais e de responsabilidade civil médica). A Seguradora valoriza o relacionamento com seus parceiros de vendas, e vem investindo cada vez mais em capacitação e melhorias tecnológicas que facilitem a atuação dos corretores. Um exemplo de programa que reconhece o desempenho dos corretores parceiros de todo o Brasil é a campanha ‘Carteira Recheada’, que distribui prêmios aos profissionais que mais se destacam ao longo do ano.