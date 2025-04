A HDI Seguros e a HDI Global Seguros (HDI Global Brasil), anunciaram que o processo de união das empresas no Brasil foi concluído com êxito. Dessa forma, desde terça-feira, 1º de abril de 2025, as operações da HDI Global foram oficialmente integradas à HDI Seguros, fortalecendo ainda mais o portfólio da companhia e reforçando sua posição no mercado brasileiro.

Além disso, a movimentação permitirá ao Grupo, ao longo dos próximos meses, consolidar a presença do Grupo HDI nos segmentos de Grandes Riscos e Specialty, simplificando processos e oferecendo uma experiência ainda mais completa a clientes, corretores e parceiros da companhia.

“A conclusão dessa união marca o início de uma nova fase para a HDI no Brasil”, afirma Eduardo Dal Ri, CEO do Grupo HDI. “A partir de agora, teremos uma estrutura ainda mais robusta para atender aos nossos clientes de Grandes Riscos, com um portfólio ainda mais completo e uma capacidade de distribuição ampliada. A integração das operações fortalecerá nosso compromisso com o segmento e manterá o alto nível de excelência que sempre oferecemos.”

Com a unificação, Igor Di Beo, VP de Vida e Ramos Elementares do Grupo HDI, fica à frente dos negócios de Grandes Riscos, que atingirão R$ 2,9 bilhões em prêmios, tornando-se uma das maiores operações do Brasil.