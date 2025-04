Prudential inicia oferta de seguro em parceria com Mercado Pago

A seguradora Prudential do Brasil e o Mercado Pago, banco digital do Grupo MercadoLivre, ampliam parceria para a comercialização de seguro prestamista para toda a base de clientes que possuem cartão de crédito Mercado Pago. Chamado de Limite Protegido, o produto prevê o pagamento da dívida, de acordo com o limite do cartão de crédito do cliente, em casos de desemprego, invalidez temporária, fraturas graves ou internação.

A adesão ao seguro e o pagamento de indenizações podem ser feitas diretamente pelo aplicativo do Mercado Pago, de forma simples e rápida. Em caso de falecimento do segurado, o capital contratado é utilizado para quitar a dívida do cartão e, se ainda houver recursos, o valor é destinado aos beneficiários. O seguro ainda conta com sorteios mensais no valor de R$10 mil e está disponível para todos os tipos de profissionais, do CLT ao informal, a partir de R$5,99.

A novidade faz parte das soluções desenvolvidas pela seguradora dentro do conceito Prudential para Todos, que contribui para a democratização do acesso ao seguro de vida com opções para atender diferentes perfis e necessidades. Por meio de parcerias estratégicas, a Prudential diversifica seu portfólio e disponibiliza ao mercado proteções financeiras a um custo acessível.

Para a vice-presidente de Massificados da Prudential do Brasil, Luciana Amano, o lançamento da nova solução financeira consolida a parceria com o Mercado Pago, iniciada em 2022, e reforça a capacidade da Prudential de atingir novas praças e públicos. “A busca constante de trazer novas soluções ao Mercado Pago fortalece nossa presença no mercado de seguros massificados e contribui para ampliação do acesso ao seguro no país, um compromisso da Prudential com a educação financeira. Por meio dos produtos oferecidos pela plataforma, alcançamos 98% das cidades brasileiras”, afirmou.

O head de Insurtech do Mercado Pago no Brasil, Daniel Issa, reforça a importância da parceria. “Esse lançamento vai fortalecer o compromisso em oferecer benefícios relevantes aos nossos clientes dentro de um ecossistema financeiro completo, além de contribuir com a missão do Mercado Pago em democratizar o acesso a serviços financeiros de forma segura e acessível”, disse o executivo.