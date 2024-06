A CORPe Saúde, administradora de benefícios em expansão por todo o país, firmou parceria com a operadora Blue Saúde, com o importante apoio do Grupo Texas Seguros, para distribuição de planos de adesão para o Estado da Bahia, oferecendo amplas coberturas e rede credenciada para o mercado local. O evento de apresentação da nova parceria aconteceu no dia 04 de junho, em Salvador (BA), com a presença do presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros da Bahia (Sincor-BA), Josimar Antunes, e do presidente do Clube de Seguros de Pessoas do estado da Bahia (CSP-BA), Antônio Daniel Mota.

Fundada em 2022, a operadora de saúde Blue nasceu da sinergia entre a experiência de Lourival Araújo, um veterano do mercado de PME com fortes conexões hospitalares, e o entusiasmo e conhecimento tecnológico de Izaias Pertrelly Almeida dos Santos, o jovem CEO de 30 anos. Juntos, eles visualizaram a oportunidade de reformular a oferta de planos de saúde, integrando inovações tecnológicas com um toque humano.

Com uma equipe de 100 funcionários estabelecida na Bahia e o reforço de oito heads trazidos para São Paulo, a Blue Saúde se posiciona como uma operadora que valoriza a tecnologia, mas, sobretudo, a experiência pessoal de seus clientes.

No evento de lançamento, o superintendente Regional Norte, Nordeste e Centro-Oeste da CORPe Saúde, Franclin Castro, destacou que a iniciativa leva soluções de qualidade para o público da Bahia. “Com a Blue estamos trazendo para o mercado baiano assistência médica com inovações tecnológicas, incluindo telemedicina e outras soluções de ponta. Tudo aliado à tradição da CORPe de 11 anos de experiência no setor, atrelando o nosso crescimento e a nossa estratégia de expansão a mais esta operadora de saúde”, disse.

Lourival Araújo, líder Comercial da Blue Saúde, ressaltou a parceria e o fortalecimento da atuação da operadora na região. “A praça da Bahia está sendo contemplada com o trabalho da administradora CORPe, que vem atuando de maneira forte no Brasil e fazendo a diferença no Estado. O nosso produto chega cheio de novidades e também traz grandes operações e negociações”, pontuou.

“Estamos realizando uma nova etapa de lançamentos de produtos e trazendo a CORPe, que, junto à Blue, veio agraciar a nossa terra trazendo novas vendas, campanhas e premiações. Tenho certeza que os nossos parceiros ficarão encantados com tudo aquilo que fazemos e que ainda faremos no setor”, disse Ivanhoé Telles, diretor Comercial do Grupo Texas Seguros.

A parceria da CORPe com a Blue Saúde e o Grupo Texas Seguros reforça a busca por levar assistência médica de qualidade a novos pontos do Brasil, tendo compromisso com a inovação e o bem-estar de seus beneficiários.