Santa Ritta Assessoria celebra 20 anos e lança mascote “Santinha”

Duas décadas de profissionalismo, compromisso com a excelência e inovação marcam a trajetória da Santa Ritta Assessoria. Para celebrar esse marco histórico, a empresa apresenta seu novo mascote, o “Santinha”, um símbolo de proximidade e dinamismo que reforça sua identidade e valores.

Fundada em 2005 por José Santa Ritta, a assessoria tem sido um pilar para corretores e seguradoras, oferecendo suporte especializado, capacitação contínua e soluções personalizadas. Com sede em Curitiba e filiais em Londrina e Cascavel, a Santa Ritta está dividida em núcleos de auto-RE, saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades para atender da melhor forma as demandas do setor.

Uma História de Crescimento e Conquistas

Ao longo dos anos, a Santa Ritta se destacou pela capacidade de adaptação e evolução constante. Recentemente, em 2023, a empresa comemorou a ampliação de sua sede em Curitiba, fortalecendo as relações com parceiros e criando um ambiente mais moderno e funcional para seus colaboradores. No mesmo ano, a assessoria inaugurou sua primeira filial, em Londrina, marcando sua expansão para o norte do Paraná. O sucesso dessa iniciativa impulsionou a abertura, em 2024, da segunda filial, em Cascavel, reforçando sua presença também nas regiões oeste e sudoeste do estado. Com essas iniciativas, a Santa Ritta consolida sua posição de referência no setor, proporcionando um atendimento ainda mais próximo e qualificado para seus corretores parceiros.

Confira abaixo o vídeo dos 20 anos

Lançamento do Mascote “Santinha”

Para celebrar os 20 anos de trajetória, a Santa Ritta lança seu mascote oficial, o “Santinha”. Alegre e simpático, o personagem simboliza a energia positiva e a dedicação da equipe, reforçando o compromisso da assessoria com a inovação e a proximidade com seus parceiros.

“Estamos muito felizes em celebrar nossos 20 anos de atividade. Chegar até aqui foi um trabalho coletivo, e o Santinha representa a alegria e o dinamismo que buscamos transmitir ao mercado”, destaca José Santa Ritta, sócio-fundador da empresa.

Compromisso com o Futuro

A Santa Ritta Assessoria segue determinada a continuar sua história de crescimento e inovação. Com um time altamente qualificado e uma estrutura robusta, a empresa reafirma seu compromisso de oferecer soluções cada vez mais eficazes e um suporte diferenciado aos corretores de seguros.

Para saber mais sobre a Santa Ritta Assessoria e acompanhar as novidades, siga as redes sociais da empresa e fique por dentro dessa história de sucesso que continua a se escrever.