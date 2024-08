Parcerias ajudam corretores na área de seguros de benefícios

No dia 8 de agosto, a SegPartners Brasil promoveu a edição 2024 de seu Workshop de Benefícios para os corretores de seguros da rede. Neste ano, o foco foi apresentar oportunidades de parcerias e serviços para impulsionar a atuação dos corretores nos seguros de benefícios.

O CEO da SegPartners Brasil, Paulo Rogério dos Santos, destacou a importância da atuação em conjunto e o foco nos seguros de benefícios. “Incentivar a atuação nos seguros de benefícios, que reservam grandes oportunidades de negócios, é um foco da SegPartners, tanto que está em desenvolvimento a Central de Serviços para Benefícios (CSB) SegPartners, para impulsionar as corretoras nesta área, com sistema para controle de movimentação, baseado em inteligência artificial”, comentou.

Luciana Correa, da Luk Consultoria em Benefícios, passou pelas maiores operadoras de saúde e, no atendimento aos corretores, percebeu suas necessidades e dificuldades. Hoje oferece consultoria em negociação, projetos e gestão. “Tudo isso me faz entregar as melhores soluções e estratégias aos meus clientes”, garantiu.

Daniel Barra, CEO e da Suridata Health Cost Solutions, apresentou o poder da análise de dados em saúde populacional. A Suridata utiliza tecnologia de dados para diagnosticar e analisar populações de beneficiários, com direcionamentos para controlar gastos, aumentar a saúde e a transparência do seu faturamento, usando os dados também para questionar cobranças indevidas. “A análise de dados pode gerar insights: melhor gestão da utilização dos planos de saúde pelas empresas, redução de custos com saúde e aumento da competitividade das corretoras”, pontuou.

Gianluca Pirani apresentou a Medipreço, plataforma de saúde com foco em gestão de planos de medicamentos que, a partir de descontos e subsídios, oferece comodidade. “Para empresas, oferecemos auditoria composta por profissionais e inteligência artificial, além de insights baseados em dados para otimizar a gestão de saúde populacional”, contou.

Ciro Jacob, da MRH 360, apresentou o sistema integrado de gestão de RH. “Somos uma HRTech que apoia o RH através de uma plataforma única e integrada de gestão de pessoas e processos, automatizando de atividades estratégicas às operacionais, além de promovermos a execução, de acordo com as necessidades de nossos clientes”, defendeu.

A psicóloga Luciana Zanon, da LSZ Consultoria, apresentou seu serviço de círculos de conversas, que realiza para empresas. “Baseado na força da empatia, de forma lúdica resgatamos as condições que favorecem o equilíbrio, físico, mental e psíquico, em uma jornada pela renovação da autoconfiança, autoestima e autoconhecimento. Focamos na saúde integrativa e do ser como um todo”, explicou.

Renato Spadafora, proprietário da Decole Seguro Viagem, explicou como o produto pode ser oferecido de forma complementar ao benefício saúde. “Seguro viagem é um produto de venda complexa, que exige atendimento especializado e experiência para seleção do fornecedor certo para cada ocasião”, defendeu. Entre as soluções coletivas para empresas ele apresentou o plano para viagens recorrentes, que pode ser bastante econômico para quem viaja muito e apoiar o seguro saúde na utilização durante as estadias.

Peterson Mascarenhas, da plataforma Affinity, apresentou como pode facilitar e otimizar as vendas dos corretores nesta área. “Temos resultado com equipes dedicadas de profissionais experientes e especialistas no mercado de planos de saúde, comprometidos em garantir o sucesso do nosso corretor”, disse. Segundo ele, com a parceria com a plataforma, o corretor tem maior possibilidade de negócios, com acesso a diversas operadoras, além de gestão e acompanhamento de processos.

O advogado Márcio Leocádio, especialista em saúde suplementar, do escritório Martins, Leocádio & Pereira Advogados da Saúde, explicou que o suporte especializado pode ajudar a reverter causas em prol dos segurados. “Defendemos o bem-estar de nossos clientes contra abusos e restrições impostos por planos de saúde, além de intermediarmos conflitos envolvendo usuários e operadoras. Quando um plano de saúde se nega a fornecer tratamentos ou medicamentos necessários para a qualidade de vida do paciente e o reestabelecimento de sua saúde, intercedemos legalmente para que as operadoras de saúde cumpram as orientações médicas”, mencionou.

Executivos das companhias Amil, Hapvida Notredame Intermédica, MAG Seguros, MetLife Seguros e SulAmérica também participaram do Workshop de Benefícios SegPartners e apresentaram oportunidades de parceria com os corretores de seguros.