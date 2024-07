Zurich Seguros tem nova campanha de marca

A Zurich Seguros está lançando campanha publicitária de posicionamento de marca no Brasil. Com estimativa de impactar 100 milhões de pessoas diariamente, a campanha inclui ações em TV aberta, plataformas de streaming, mídia Out of Home, marketing de influência, digital, eventos e patrocínios durante o segundo semestre deste ano.

Com o mote “Geração Z – Uma nova geração de seguros” e o apoio ao esporte, a campanha tem o objetivo de sensibilizar consumidores de todas as gerações que se identificam com questões sociais, sustentabilidade, diversidade, saúde e equilíbrio, entre outras temáticas positivas que orientam a agenda estratégica global da companhia.

“Embora tenha como mote a geração Z, a campanha está focada em uma visão de mundo, e não na idade. Queremos impactar pessoas que compartilham dos mesmos valores e a ambição da Zurich, que é ser uma das empresas mais responsáveis e de maior impacto no mundo”, explica Lucía Sarraceno, diretora de Marketing e Clientes da Zurich.

Entre as estrelas da campanha, que irão atuar em ativações ao longo do segundo semestre, estão o atleta Cesar Cielo – o primeiro, e ainda único, nadador brasileiro ouro Olímpico (Pequim em 2008); Felipe Andreoli, jornalista esportivo; Rebeca Andrade, medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio (2020); além das irmãs do Tênis, Agatha e Tabatha Carvalho, promessas da nova geração de atletas do Brasil, que serão apoiadas pela Zurich.

Ponto central da campanha, a Zurich fechou uma cota de patrocínio do Top 5 (contagem regressiva) da TV Globo para as chamadas de abertura de transmissão das atrações das Olimpíadas, no período matutino da emissora, durante todo o período dos jogos. A marca terá também filmes de 30 segundos na grade de programação da Globo e veiculação nas plataformas GE, Globoplay e Disney+.

O filme apresenta produtos e serviços da companhia com destaque para o seguro auto, além de outros conteúdos que apresentam a relevância dos seguros residencial, celular, vida e previdência, apresentando características de uma nova geração de seguros da empresa.

“É uma iniciativa publicitária inédita da Zurich no Brasil, em várias frentes, cujo objetivo é fortalecer a marca e aproximá-la ainda mais dos brasileiros”, diz Fabio Leme, diretor executivo de Personal Lines, Marketing e Clientes da Zurich Seguros. “O investimento nessa campanha mostra o papel estratégico dos clientes brasileiros para o Grupo Zurich. Mostra também a preocupação em posicionar a marca de acordo com nossos valores, produtos e ações concretas de sustentabilidade no Brasil, representadas aqui principalmente pelo apoio às estrelas principais da nossa campanha, as irmãs Agatha e Tabatha”.

No ambiente digital, a marca também programou veiculação de anúncios no site UOL Esporte, na plataforma de streaming de música Spotify e terá ações com um squad de influenciadores, que conta com nomes como Cris Amaral (apresentadora e jornalista automotiva); Manuela Cit (bem-estar); Doutor Maravilha (saúde); Ellen MilGrau (Faxina Mil Grau); e com o perfil Gudan (The Husky), dos influencers Eduardo Zanqueta e Isabelle Miranda. Ainda com foco em esportes, completa o squad a tenista Laura Pigossi, fazendo conexão com o patrocínio da Zurich ao Rio Open 2025, maior torneio de tênis da América do Sul, anunciado em junho.

A campanha terá ainda inserções em mídias Out Of Home e mobiliário urbano de cidades, como por exemplo, São Paulo e Belo Horizonte.