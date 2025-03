Segundo Lockton: agro e ciber são o foco dos produtos inovadores

O mercado de seguros e resseguros no Brasil está em um momento de transformação, com novos desafios e oportunidades surgindo a cada dia. À medida que o país avança, setores estratégicos como o agronegócio e soluções de cibersegurança ganham destaque, refletindo tendências globais que exigem soluções inovadoras e uma abordagem mais assertiva por parte das seguradoras. “Com o aumento da complexidade dos riscos, as empresas precisam de respostas mais rápidas e personalizadas. O mercado segurador está se tornando cada vez mais consultivo, oferecendo não apenas proteção, mas suporte estratégico”, afirma Eduardo Lucena, Deputy CEO da Lockton Brasil.

Agronegócio: inovação e resiliência diante das mudanças climáticas

O agronegócio brasileiro, que representa cerca de 20% do PIB nacional, enfrenta um futuro desafiador. Em 2025, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) estima um crescimento de 5% no setor, mas também destaca as ameaças que as mudanças climáticas impõem à produção, o que tem gerado um aumento da sinistralidade. Segundo o estudo da CNA, a intensificação dos fenômenos climáticos já afeta diversas regiões produtoras, e o seguro agrícola, embora essencial, ainda é de difícil acesso para pequenos e médios produtores.

“Embora a tecnologia tenha avançado muito, especialmente com o uso de sensores e dados climáticos, a proteção do setor continua restrita. É aqui que os seguros paramétricos ganham destaque. Baseados em dados meteorológicos, esses seguros oferecem previsibilidade e agilidade nas indenizações, proporcionando uma gestão de riscos mais eficiente”, explica Felipe Leão de Moura, CRI & Head de Risk Solutions da Lockton.

Esse modelo paramétrico tem se mostrado uma solução estratégica para contornar a falta de cobertura mais abrangente, permitindo que a indústria se proteja de eventos climáticos extremos de maneira mais eficaz e acessível.



Cibersegurança: proteção integrada em um cenário de ameaças crescentes

Paralelamente, o Brasil tem se tornado um alvo crescente de ataques cibernéticos, especialmente nos setores financeiro e de comércio digital. Em 2025, o país deve registrar um aumento de 40% nos ataques cibernéticos em comparação a 2024, segundo dados da empresa de segurança digital Kaspersky. Com a rápida digitalização das empresas e a crescente dependência de dados, o cenário de risco cibernético exige respostas rápidas e soluções eficazes.

O impacto desses ataques é mais severo em setores que lidam com grandes volumes de dados e transações, como o agronegócio, que, ao adotar novas tecnologias para melhorar sua produção e gestão, acaba se tornando mais vulnerável a crimes digitais. De acordo com pesquisa da PwC Agtech Innovation, 80% dos executivos do agronegócio demonstraram preocupação com os riscos associados à implementação da IA, um percentual superior à média nacional de 74% e à global de 64%.

“A proteção contra esses riscos exige mais do que apenas seguros tradicionais. As empresas precisam de soluções integradas que combinem análise de vulnerabilidade, governança de dados e uma resposta rápida a incidentes”, explica Eduardo Lucena. A Lockton tem respondido a essa demanda com soluções personalizadas que garantem a proteção digital, promovendo uma gestão de riscos eficaz e contínua.

Em um cenário cada vez mais desafiador, a companhia se posiciona como um parceiro estratégico para as empresas brasileiras, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas que atendem às necessidades emergentes dos setores de agronegócio e cibersegurança. “Com foco em resultados, continuamos a desenvolver abordagens eficazes para mitigar riscos, promover a resiliência e garantir a continuidade dos negócios em um ambiente dinâmico e imprevisível”, conclui Lucena.