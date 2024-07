Plataforma da Prudential estimula bem-estar com cashback

A Prudential acaba de lançar o Fully, uma nova plataforma que agrega bem-estar em três dimensões: física, mental e financeira. O aplicativo é uma evolução do Vitality, programa oferecido pela Prudential desde 2021, que tinha como foco a saúde física. A partir de agora, a seguradora passa a oferecer um produto mais robusto e moderno agregando dois pilares adicionais para uma jornada de bem-estar completa para seus clientes, colaboradores, corretores franqueados e parceiros de negócios.

A iniciativa tem como objetivo criar experiências únicas para os usuários, em um ecossistema focado no bem-estar total, utilizando novas tecnologias e soluções para melhorar a qualidade de vida.

Entre algumas novidades do novo pilar mental estão o acesso a meditações guiadas, programas de qualidade do sono e conteúdos personalizados sobre bem-estar mental. Já no módulo financeiro, será possível aprimorar conhecimentos sobre finanças pessoais de forma customizada além de organizar um orçamento mensal a partir de conteúdos exclusivos dentro da plataforma, como uma calculadora.

O aspecto da saúde física do produto Fully continua a ser sustentado pelo Vitality com sua vasta experiência e conhecimento no engajamento em saúde contínua.

De acordo com o vice-presidente de Marketing e Clientes da Prudential do Brasil, Carlos Cortez, o Fully é uma proposta totalmente integrada e inovadora no mercado brasileiro e irá alavancar a pauta de bem-estar na Prudential.

“Queremos contribuir para a longevidade com qualidade de vida e o Fully está alinhado ao nosso propósito e valores. Reconhecemos a importância do bem-estar por inteiro, mantendo a mente saudável, o corpo em movimento e promovendo a educação financeira necessária para um futuro mais tranquilo”, afirma o executivo.



Novidades em recompensas e cashback

As metas de atividades físicas cumpridas na plataforma Fully geram recompensas. As moedas Fully, adquiridas a cada conquista, podem ser acumuladas e convertidas em cupons para serem usados em restaurantes, lojas de artigos esportivos, aplicativos de serviços de entrega e de transporte, jogos, entre outros. Outra novidade é que essas moedas podem virar dinheiro, com crédito em conta corrente.

Os usuários de Fully poderão solicitar o resgate a cada semestre ou obter descontos usando o cashback na compra de relógios inteligentes e em marcas integrantes do clube de benefícios da plataforma.



Cortez destaca que o cuidado com os clientes é uma prioridade para a Prudential, e o Fully traz um diferencial com experiências exclusivas. “Temos identificado maior interesse por produtos de proteção, assistências e benefícios que possam ser aproveitados em vida. Por isso, ampliamos e aprimoramos a nossa plataforma de bem-estar que hoje já conta com mais de 90 mil usuários registrados. Acreditamos que com os módulos de saúde financeira e mental iremos evoluir ainda mais”, declara.