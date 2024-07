Olímpiadas: Allianz apoia atletas, oferta seguros e ativa marca em todo o mundo

O grupo Allianz está mobilizado em ajudar a realizar com sucesso os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024, a começar com o apoio a mais de 160 atletas e paratletas do time Allianz, sendo que 90 deles provavelmente competirão em Paris. Eles serão incentivados por mais de 2 mil colaboradores da Allianz e apoiados por outros 200 voluntários, que trabalharão nos bastidores para garantir a realização de um evento tranquilo e bem-sucedido.

Ao longo de 29 dias emocionantes, 14.900 atletas, pertencentes a mais de 200 Comitês Olímpicos e Paralímpicos Nacionais e da Equipe Olímpica de Refugiados do COI, competirão em 32 esportes diferentes, no espírito de unidade e competição pacífica. Espera-se 15 milhões de visitantes entre os Jogos Olímpicos (de 26 de julho a 11 de agosto) e os Paralímpicos (de 28 de agosto a 8 de setembro), com bilhões de pessoas assistindo à cerimônia de abertura e às competições ao vivo, em todo o mundo.

A parceria estratégica da Allianz com os Movimentos Olímpico e Paralímpico vai até 2028, e inclui os próximos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026, e os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028, permitindo que a companhia se conecte com milhões de clientes, consumidores e parceiros de negócios em todo o mundo, aumentando a conscientização e o seu apelo como a marca global de seguros mais valiosa e criando um impacto comercial nos principais mercados em crescimento.

“Na Allianz, acreditamos no poder dos esportes para elevar e unir as pessoas por meio da competição pacífica, ajudando a transcender barreiras sociais e culturais. Temos o orgulho de ser a parceira mundial de seguros dos Movimentos Olímpico e Paralímpico. Inspirados pelo otimismo e perseverança dos atletas, temos a honra de apoiar este evento extraordinário que reúne mais de 200 nações”, afirma Oliver Bäte, CEO do Grupo Allianz.

Para a maioria dos atletas, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos são, certamente, o evento esportivo mais importante de suas vidas. Em Paris, os esportes que de alguma forma não estariam em evidência, também ganharão destaque. Há algo para cada espectador. Com a campanha em torno dos Jogos, a Allianz está se dirigindo a novos grupos, especialmente por meio dos canais digitais, e alcançando jovens, que ainda não possuem muitas relações com os temas de seguros.

Segurando os jogos

Sem os seguros, grandes eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos, não poderiam acontecer. A Allianz colabora com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Comitê Organizador de Paris 2024, para fornecer soluções de seguros para os Movimentos Olímpico e Paralímpico, bem como para os Comitês Olímpicos Nacionais de todo o mundo e suas respectivas equipes de atletas. Isso inclui coberturas de responsabilidade civil ou cibernética, bem como seguros contra danos materiais para diversos locais utilizados durante os Jogos. A Allianz também oferece seguro de cancelamento de ingressos para torcedores, programa de assistência médica para 155 mil atletas, colaboradores e voluntários, e seguro de acidentes pessoais para seleções nacionais. Com uma ampla gama de coberturas para atletas, torcedores e empresas, a Allianz é uma importante seguradora do ecossistema esportivo.

Apoiando atletas e incentivando o Movimento

O apoio aos atletas está no centro da parceria estratégica entre a Allianz e os Movimentos Olímpico e Paralímpico. Ao todo, 160 atletas e paratletas, de 32 países, em 53 modalidades esportivas fazem parte do time Allianz. A Allianz criou o “Buddy Program”, programa de mentoria aos colaboradores ministrado por atletas, que dura, em média, 2 meses, além de iniciativas de educação financeira, que ajudam os atletas a gerenciarem as suas finanças pessoais e carreiras. A Allianz os apoia não apenas financeiramente, mas também esclarece sobre as coberturas de seguros. Ao mesmo tempo, os depoimentos dos atletas transmitem valores importantes, como a amizade e o respeito, fortalecendo assim a marca Allianz.

A Allianz também incentiva os jovens de todo o mundo a serem mais ativos fisicamente com o programa “MoveNow”, que facilita o acesso e oferece oportunidades para a geração jovem se tornar e permanecer mais ativa.

Criando momentos únicos em todo o mundo

Agindo com base na crença de que os esportes ajudam a unir as pessoas, a Allianz está criando ativações em mais de 40 mercados ao redor do mundo, incluindo eventos que reúnem clientes e parceiros de negócios atuais e potenciais.

Ações da Allianz Brasil

Pela primeira vez, a Allianz Brasil estará presente nos Jogos Olímpicos. A companhia será representada por Bianca Rosolem, Laís Neris e Marina Conelian, que atuarão como voluntárias no evento. Bianca estará nos jogos de futebol realizados na arena Parque dos Príncipes, com a atribuição de auxiliar os jornalistas e atletas na comunicação em inglês. Já Laís e Marina ficarão alocadas nas competições de Ciclismo, Mountain Bike e BMX Freestyle, atendendo aos espectadores do evento.

Os colaboradores que permanecerem no Brasil terão a oportunidade de participar de diversas ativações, entre elas dois “bolões” para que cada um dê seus palpites sobre a quantidade de medalhas de ouro, prata e bronze nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eles também têm acesso a uma assinatura de e-mail, fundos de meet e banners de Linkedin personalizados. Serão distribuídos pins olímpicos a todos os colaboradores, para que utilizem em seus cordões de crachá, roupas ou mochilas, e os escritórios ainda contarão com a instalação de móbiles, adesivos e banners temáticos.

No dia 1º de agosto, algumas filiais da Allianz Brasil serão convidadas a assistir ao “Behind the scenes tour”, em que acompanharão os bastidores de uma partida de Badminton de forma virtual (em cada localidade, cerca de 20 colaboradores serão reunidos em uma sala para assistirem à partida juntos).

Nas últimas semanas, quando deu início à contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Paris, a Allianz promoveu uma aula de dança; videoaula de Breakdancing – nova modalidade de Paris 2024 – comandada pelo campeão eslovaco em Breaking, Oliver Pirhala; além de um webinar com Bruno Fratus, nadador e atleta patrocinado pela marca, que abordou sua trajetória no esporte e as expectativas para o maior evento esportivo do mundo.