Allianz Trade no Brasil anuncia novo CFO

A Allianz Trade no Brasil anuncia mudanças em seu time de liderança. Filipe Araújo assumirá a posição de CFO na seguradora de crédito a partir de 1º de abril, dirigindo as equipes de Finanças e Operações. Alexandre Coli, antigo CFO, passa a ocupar o cargo regional de Head of Financial Controlling and Reporting da Allianz Trade na América do Norte, em Baltimore, nos EUA.



Filipe é graduado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com um mestrado em Gerenciamento de Riscos pela University of Southampton, no Reino Unido, e outro em Finanças e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP). Ainda no Reino Unido, trabalhou com Gerenciamento de Riscos por cerca de dez anos em empresas focadas em serviços financeiros. Em 2013, ele se juntou à Allianz Brasil, em São Paulo, onde desempenhou funções executivas como Chief Risk Officer e Diretor Financeiro de Contabilidade, Fiscal e Tesouraria.



Desde outubro de 2020, ele ocupava o cargo de CFO na AGCS Brasil. Lá, foi essencial para liderar e gerenciar todas as funções financeiras da resseguradora no País, alcançando ganhos de eficiência e qualidade, e contribuindo para o turnaround dos negócios na América Latina.



Por sua vez, Coli se juntou à Allianz Trade em junho de 2022 como CFO para o Brasil. Com mais de vinte anos de experiência no mercado segurador, ele tem um histórico de formação de fortes equipes e um talento especial para enxergar o panorama geral da empresa. Ele segue para o braço americano da seguradora como parte do programa de mobilidade internacional.