Indústria de seguros da África do Sul ultrapassará US$ 10 bilhões até 2028

A indústria de seguros gerais sul-africana deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 4,8%, de 159,5 mil milhões de ZAR (9,4 mil milhões de dólares) em 2024 para 192,7 mil milhões de ZAR (10,4 mil milhões de dólares) em 2028, em termos de valor bruto emitido de prêmios (GWP), prevê a GlobalData.

A base de dados de seguros da consultoria revela que a indústria de seguros gerais sul-africana deverá crescer 3,9% em 2024, apoiada pelas linhas de seguros automóveis e patrimoniais, que em conjunto representaram uma quota estimada de 83,6% do GWP total de seguros gerais em 2023.

Sravani Ampabathina, analista de Seguros da GlobalData, comenta : “A taxa de crescimento da indústria de seguros gerais da África do Sul desacelerou 2,8 pontos percentuais (pp) em 2023, impulsionada pelo fraco sentimento empresarial, uma vez que o PIB real do país cresceu marginalmente 0,5% no ano passado. Embora se espere que o abrandamento continue em 2024, o crescimento geral da indústria de seguros deverá ganhar força a partir de 2025, em linha com a recuperação econômica”.

O seguro automóvel é a linha líder na indústria de seguros gerais da África do Sul, representando uma quota de 42,6% do GWP de seguros gerais em 2023. Cresceu 4,8% em 2023, apesar de um crescimento estável nas vendas de veículos novos. Uma economia deprimida, um custo de vida mais elevado e atrasos na produção de veículos resultantes da escassez de chips semicondutores impactaram as vendas de veículos novos em 2023, que cresceram 0,5% em comparação com o ano anterior, de acordo com a Associação Nacional de Fabricantes de Automóveis da África do Sul (Naamsa).

De acordo com Naamsa, as perspectivas para as vendas de veículos parecem dinâmicas em 2024, apoiadas pela diminuição gradual dos níveis de inflação, o que, por sua vez, apoiará o crescimento do seguro automóvel.

Espera-se também que o crescimento do seguro automóvel seja impulsionado pelo aumento das taxas de prémios devido aos elevados casos de roubo de veículos. De acordo com a Statistics South Africa, a incidência de roubo de veículos aumentou para cerca de 98.000 em 2022–23, contra cerca de 42.000 em 2021–22. A GlobalData prevê que o seguro automóvel cresça a um CAGR de 4,9% entre 2024–28.

O seguro patrimonial é a segunda maior linha de negócios, representando uma parcela estimada de 41,2% do GWP em 2023. Os riscos de catástrofe natural (nat-cat) são o principal impulsionador do seguro patrimonial na África do Sul, e as altas perdas decorrentes da crescente frequência de esses eventos apoiaram a demanda por apólices de seguro nat-cat. Por exemplo, as reclamações relacionadas com inundações aumentaram com as inundações dos rios Orange e Vaal no início de 2023, bem como devido às extensas inundações no Cabo Ocidental em Junho de 2023.

Ampabathina acrescenta : “O aumento dos sinistros provenientes de eventos nacionais também levou as resseguradoras a aumentarem as taxas de resseguro. Isto aumentará as taxas de prêmio das apólices de seguro residencial e de construção, o que apoiará o crescimento do seguro de propriedade”.

A GlobalData prevê que a indústria da construção na África do Sul cresça 1,9% em termos reais em 2024, apoiada pelo foco do governo no desenvolvimento de infra-estruturas para fornecer acesso a serviços básicos. Espera-se que os seguros de construção e engenharia apoiem a procura de seguros de propriedade, que deverá crescer a uma CAGR de 5,5% entre 2024–28.

O seguro de responsabilidade civil é o terceiro maior ramo, representando uma quota estimada de 5,4% do GWP de seguros gerais em 2023. A GlobalData prevê que o seguro de responsabilidade civil cresça a uma CAGR de 2,1% durante 2024–28, apoiado pelo aumento de incidentes de ataques cibernéticos. De acordo com o Conselho Sul-africano de Investigação Científica e Industrial (CSIR), a África do Sul foi o oitavo país mais alvo de ransomware em 2023, com um impacto económico estimado em ZAR2,2 mil milhões (131,5 milhões de dólares) devido a crimes cibernéticos.

Marítimo, aviação e trânsito (MAT), acidentes pessoais e saúde (PA&H) e outros produtos de seguros gerais representaram a participação restante de 10,8% do GWP em 2023.

Ampabathina conclui: “Prevê-se que os aumentos nas taxas de prêmio para ramos de seguros patrimoniais e automóveis continuem em 2024 devido ao aumento dos custos de resseguro e à inflação de sinistros. Um aumento nas vendas de veículos motorizados, o aumento da procura de apólices de seguro nacionais e uma economia em recuperação gradual apoiarão o crescimento da indústria de seguros gerais sul-africana nos próximos cinco anos”.

Revista Apólice