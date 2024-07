A segunda edição do Café ConVida, Bradesco Vida e Previdência abordou o papel do seguro de vida no planejamento sucessório, tema sugerido pelos corretores no encontro anterior. Convidados especiais e corretores se juntaram aos executivos do Grupo Bradesco Seguros para debater sobre as melhores práticas profissionais desse mercado.

“O planejamento sucessório gera diversas oportunidades de negócios e fideliza o cliente. No bate papo desse mês, conversamos sobre a melhor forma de conectar a oferta de seguro de vida com o planejamento sucessório”, destacou José Pires, diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência. “O Café ConVida faz parte da nossa estratégia para levar conhecimento aos corretores e prepará-los para uma abordagem consultiva e completa.”

Abrindo as discussões, Poliana Simas, especialista do Bradesco Global Private Bank explorou questões técnicas sobre o tema, trazendo as principais premissas do planejamento, o ciclo da vida financeira e as etapas da construção de um planejamento eficiente. Na sequência, os superintendentes sêniores de Negócios Marcelo Ottoni e Ricardo Campos, do Grupo e da Bradesco Vida e Previdência, mediaram a conversa com um time de corretores convidados, que compartilhou dicas e experiências para abordar o planejamento sucessório com os clientes.

O encerramento do Café ConVida ficou a cargo do diretor da Bradesco Vida e Previdência Bernardo Castello, que elencou novidades importantes para os corretores como: transferência sem carência para o produto Empresarial Flexível Capital Global; melhoria no Portal de Negócios, onde passa a ser possível consultar e emitir segunda via de apólices, de certificado e de boletos, e consultar propostas recusadas na subscrição de risco; além de mais autonomia para o corretor na gestão da sua carteira por meio da aba ‘Campanha Prioritária’, onde é possível visualizar, de forma simples, todos os clientes com pagamentos recorrentes que tenham algum tipo de inadimplência.

“Ficamos muito felizes em compartilhar essas novidades com nossos parceiros de negócios. Essas melhorias foram desenhadas pelos nossos times técnicos e de transformação digital para atender aos pedidos dos próprios corretores, e reforçam nosso compromisso de levar conveniência para esses profissionais e entregar soluções de qualidade para o cliente”, acrescentou Castello.

O tema do próximo encontro já está definido: abordagem comercial. Os corretores interessados poderão se inscrever em breve pela Universeg, plataforma de capacitação do Grupo Bradesco Seguros.