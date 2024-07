Com o avanço contínuo, as empresas estão evoluindo continuamente dia a dia. Quando usufruem de diferentes benefícios tecnológicos, também têm de enfrentar desafios emergentes. A criação e divulgação de imagens enganosas também é um problema surgido recentemente e que causa diversos problemas às empresas. Para lidar com esses obstáculos imprevistos, muitas novas tecnologias foram desenvolvidas. A pesquisa reversa de imagens pode ser a abordagem correta para resolver esse problema.

As imagens falsificadas podem gerar uma série de obstáculos para as empresas, mas a busca por imagens funciona como uma saída para eles. Se sua empresa também está enfrentando problemas relacionados ao conteúdo visual, este artigo é uma leitura obrigatória para você.

Por isso, neste artigo vamos discutir como a busca reversa de imagens serve na análise das imagens. Mas antes de nos aprofundarmos neste debate, vamos primeiro entender o que é a pesquisa reversa de imagens e como ela funciona.

O que é pesquisa reversa de imagens?

Quando alguém ouve as palavras “pesquisa na Internet”, uma cena imaginativa de digitação de consultas na barra de pesquisa vem à sua mente. Isso ocorre porque a maioria das pessoas está familiarizada apenas com um método de pesquisa na Internet, que é a pesquisa baseada em texto.

Eles não sabem que também existem outras técnicas de pesquisa mais recentes que podem usar para obter informações da Internet. A pesquisa reversa de imagens também é uma dessas abordagens avançadas e é baseada em consultas de imagens, e não em consultas textuais.

Nessa técnica de busca, você disponibiliza uma ferramenta pesquisa por imagem, que recupera todas as imagens semelhantes disponíveis na internet.

Junto com as imagens, a ferramenta de busca de imagens também fornece links para as plataformas onde aparecem imagens idênticas. Realizando uma pesquisa de imagens, você pode obter informações valiosas relacionadas a recursos visuais que podem ajudá-lo a resolver diversos problemas.

Como funciona pesquisar por imagem?

Procurar por imagem incorpora tecnologia avançada de reconhecimento visual para encontrar cópias exatas ou versões semelhantes de uma imagem. Pelo nome, é conhecida como tecnologia de recuperação de imagem baseada em conteúdo (CBIR). Muitas ferramentas foram desenvolvidas com base nesta tecnologia para realizar pesquisas reversas de imagens.

Quando você fornece um visual de referência para os sistemas CBIR, eles realizam uma avaliação aprofundada e examinam seus recursos exclusivos. Eles analisam profundamente a cor, os elementos gráficos, as formas, o tamanho e outros atributos distintos da imagem e memorizam todos os dados relacionados à imagem.

Depois de reconhecer adequadamente a imagem, eles a comparam com seu banco de dados de bilhões de imagens e verificam as semelhanças entre elas. Em seguida, eles reúnem todos os dados da imagem junto com um link de origem que parece semelhante com base nos atributos exclusivos da imagem de entrada.

Depois disso, eles mostram os dados coletados de imagens semelhantes. E o melhor é que esse processo leva apenas alguns segundos.

Como a pesquisa reversa de imagens ajuda as empresas na verificação de conteúdo?

Reverse image search finds its applications everywhere. Where it contributes to many other fields there, it also could prove to be a valuable asset for businesses. Here are the ways it can benefit companies in visual content analysis and recognition.

Monitore reputação da marca

O roubo de identidade e o roubo de conteúdo visual estão aumentando dia a dia. Os golpistas roubam conteúdo visual de marcas de renome, como logotipos, postagens em mídias sociais e criativos publicitários, e os usam para fins pessoais.

Usando identidade e conteúdo visual roubados, os fraudadores online enganam o público das empresas. Como resultado, as empresas têm de enfrentar problemas inesperados de confiança na indústria. Felizmente, a pesquisa reversa de imagens permite que as organizações fiquem de olho nesses roubos online.

Ao realizar pesquisas frequentes de imagens usando suas imagens como amostras, as empresas podem monitorar quem mais está usando seus nomes ou imagens. Percorrendo os dados de imagem fornecidos pela pesquisa de imagens, eles podem descobrir facilmente o uso não autorizado de suas fotos.

Junto com a identificação, eles também podem navegar até as fontes para verificar se apenas roubaram alguns recursos visuais ou copiaram todos os recursos visuais. Além disso, isso lhes confere o direito de tomar medidas legais contra os ladrões.

Verificando a autenticidade da imagem

Existem muitos motivos que criam a necessidade de as empresas verificarem a autenticidade de uma imagem. Uma marca pode querer verificar se as imagens usadas em seu site ou para fins de marketing são originais ou falsas.

Além disso, uma empresa pode precisar confirmar a originalidade de uma imagem relevante para uma notícia do setor para saber se a notícia é real ou fabricada. Quaisquer que sejam as intenções por trás da verificação de imagens, a pesquisa reversa de imagens ajuda em todas elas.

Para investigar uma imagem, basta carregá-la em uma sofisticada ferramenta de busca de imagens. A ferramenta irá digitalizá-lo imediatamente e descobrir todas as imagens semelhantes já carregadas na internet.

Se a imagem aparecer amplamente em diferentes contextos e em múltiplas plataformas, é mais provável que seja autêntica. No entanto, se a imagem aparecer apenas em alguns sites misteriosos, isso é um claro sinal de alerta.

Detectando manipulação de imagem

O avanço nas ferramentas gráficas tornou a alteração de imagens uma preferência de quase todos. Devido à existência de ferramentas de edição de imagens avançadas, mas fáceis de usar, qualquer pessoa pode manipular imagens facilmente.

As pessoas podem fabricar fotos de uma marca para veicular uma propaganda enganosa e prejudicar sua imagem profissional. Também é possível que uma empresa compartilhe involuntariamente uma imagem editada em seus perfis sociais, resultando na perda da confiança do público.

Bem, a pesquisa reversa de imagens torna as empresas capazes de distinguir entre uma imagem real e uma imagem adulterada. Para verificar a autenticidade, faça uma pesquisa de imagens usando a foto suspeita como referência e examine as imagens resultantes.

Ao revisar os resultados, você pode detectar inconsistências entre as imagens de entrada e resultantes, permitindo identificar imagens fabricadas.

Avaliando conteúdo gerado pelo usuário

Tornou-se agora comum que as pessoas apreciem o que é bom e relatem experiências ruins que são relevantes para elas. Os usuários da Internet fazem breves postagens de resenhas sobre serviços ou produtos e as publicam em seus perfis sociais para criar conscientização.

A postagem de depoimento do cliente pode ser positiva ou negativa. Além disso, há outra probabilidade de alguém postar uma avaliação falsa para prejudicar a integridade da marca. A pesquisa reversa de imagens ajuda você a alcançar esses perfis para impedi-los de fazer o que estão fazendo.

Quando você faz uma pesquisa por foto de seus produtos, imagens semelhantes também contêm conteúdo gerado pelo usuário apresentando esses produtos. Ao navegar por esses recursos visuais, você pode avaliar o que os clientes estão dizendo sobre sua marca.

A prática ajuda você a identificar os problemas dos clientes para que possa abordá-los em seu conteúdo. Além disso, você descobre a autenticidade das postagens de avaliação que parecem suspeitas para você.

Resumindo

A pesquisa por imagem é uma técnica de pesquisa moderna que pode ajudar as empresas de várias maneiras. Ele permite que as empresas façam uma análise abrangente do conteúdo visual para descobrir a verdade oculta.

Ao fazer uma pesquisa de imagens, uma empresa pode reduzir as chances de roubo de imagens, avaliar as avaliações dos clientes e confirmar a autenticidade de uma imagem.

Depois de ler este artigo, esperamos que você tenha entendido completamente como uma empresa pode utilizar o recurso de pesquisa de imagens.

Portanto, quer você esteja administrando uma startup emergente ou uma empresa estabelecida, comece a se beneficiar da pesquisa reversa de imagens hoje mesmo.