A Swiss Re anunciou hoje (03/04) que Andreas Berger se tornará CEO do Grupo a partir de 1º de julho de 2024, substituindo Christian Mumenthaler, que deixará o cargo.

Jacques de Vaucleroy, vice-presidente do Conselho de Administração da Swiss Re, disse: “O Conselho determinou por unanimidade que Andreas Berger é a pessoa certa para aproveitar o momento atual da empresa e liderar a Swiss Re na próxima fase de seu desenvolvimento. Após cinco anos na Swiss Re, ele tem um histórico convincente, ressaltado pela recuperação bem-sucedida da unidade de negócios de soluções corporativas que liderou. Ele demonstrou um forte foco na execução e, ao mesmo tempo, inovou o negócio com soluções baseadas em análise de dados. Ele levará adiante uma cultura de desempenho e conquistas e fortes valores de liderança. O minucioso processo de planejamento de sucessão do Conselho resultou na nomeação de um excelente candidato para o cargo de CEO do Grupo, ao mesmo tempo que demonstrou a força e a profundidade da liderança da Swiss Re. talento.”

Ele continuou: “Christian Mumenthaler conduziu a empresa durante um período com elevada atividade de catástrofes naturais, um ambiente de taxas de juros baixas sem precedentes e a pandemia de COVID-19. Durante o seu mandato de oito anos, os prémios ganhos e as receitas de taxas da Swiss Re cresceram de cerca de 30 mil milhões de dólares em 2015 para 45 mil milhões de dólares em 2023 e a capitalização do Grupo também foi substancialmente fortalecida, como evidenciado pelo aumento do índice de solvência. Com os ventos favoráveis para cumprir todas as metas financeiras para 2023, um aumento de dividendos e os efeitos positivos da reorganização do Grupo, agora é o momento certo para a sucessão do CEO. Christian é um líder incrivelmente dedicado, apaixonado e intelectualmente forte que causou impacto, também além da Swiss Re. Em nome do Conselho, quero expressar gratidão e apreço pelo seu forte compromisso e pelas suas contribuições para o sucesso da empresa. Desejamos a ele tudo de melhor.”

Christian Mumenthaler disse: “Foi um verdadeiro privilégio servir e liderar a resseguradora por tanto tempo. Estou imensamente grato pela experiência e pelo progresso que toda a empresa fez durante esse período, reunindo tantos talentos excepcionais em torno de um propósito significativo. . Tenho o prazer de entregar o comando quando a empresa conseguiu cumprir suas promessas. Sinto que agora é o momento certo para seguir em frente. É fantástico nomearmos um de meus colegas para me suceder. Com Andreas, a Swiss Re estará em boas mãos.”

Andreas Berger disse: “Estou honrado com a decisão do Conselho de me nomear para liderar esta grande empresa. A Swiss Re possui uma excelente franquia de clientes globais em resseguros e soluções corporativas, sustentada pela marca incrivelmente forte e pela posição de capital da Swiss Re. Estou Estou ansioso para trabalhar com todos os meus colegas do Comitê Executivo do Grupo, com os funcionários da Swiss Re e com o Conselho de Administração para fortalecer ainda mais esta franquia e servir os clientes da Swiss Re para atingir seus objetivos.”

Andreas Berger assumirá o cargo de CEO, substituindo Christian Mumenthaler a partir de 1º de julho de 2024. Ao mesmo tempo, ele deixará o cargo de CEO de Soluções Corporativas e o processo de seleção para seu sucessor foi iniciado.

