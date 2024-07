Susep realiza reunião com o Ministério dos Transportes

A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pelo Superintendente, Alessandro Octaviani, e pelo Diretor de Regulação Prudencial e Estudos Econômicos da Susep, Airton Almeida, participou, em Brasília, de reunião com o Ministério dos Transportes, representado pelo ministro em exercício e Secretário Executivo, George Santoro, e pela Subsecretária de Fomento e Planejamento, Gabriela Monteiro Avelino.

A reunião, que discutiu importantes questões sobre os seguros para obras de infraestrutura rodoviária e ferroviária, amplia a agenda de diálogos da Susep com diversos atores relevantes para o setor de seguros e que tem como objetivo colher contribuições para o seu constante desenvolvimento.

Após o encontro, Octaviani destacou a importância do seguro para obras de infraestrutura. “O seguro é muito importante para a infraestrutura, como um incentivador, como um amenizador das instabilidades. E essa é a missão da Susep: fazer que o seguro seja um instrumento adequado para o novo ciclo de desenvolvimento do país.”

Para George Santoro, o encontro foi muito relevante para tratar dos seguros como ferramenta para a evolução dos contratos de concessão. “O objetivo é aumentarmos a concorrência e os produtos de seguro para as obras de engenharia, sejam elas obras públicas ou concessões públicas”, completou o Ministro dos Transportes em exercício.

Inovação em Serviços Públicos

No mesmo dia, Octaviani participou de reunião com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). No encontro, foram abordadas diversas ações para o fortalecimento da Susep e das carreiras dos seus servidores, a exemplo da solicitação de novo concurso público para a Autarquia. Durante a reunião, também foi assinado o Termo de Acordo para a reestruturação remuneratória do Plano de Carreiras e Cargos da Susep.

Além do Superintendente, estiveram presentes, pela Susep, o Chefe Substituto do Departamento de Administração e Tecnologia da Informação, Domicio Neto, e o Chefe de Gabinete, David Tavares. Pelo MGI, participaram da reunião o Secretário de Relações de Trabalho, José Lopez Feijóo, e o Secretário de Gestão de Pessoas, José Celso Pereira Cardoso Júnior. Para a assinatura do Termo de Acordo, que abrangeu as carreiras da Susep e da Comissão de Valores Mobilários (CVM), estiveram presentes, ainda, representantes da CVM, do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Susep (SindSUSEP) e do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da CVM (SindCVM).

A assinatura do acordo é fruto do empenho do Governo Federal, em um intenso trabalho realizado pelo MGI e que já resultou em 22 acordos assinados até o momento. O secretário de Relações de Trabalho, José Lopez Feijóo, ressaltou a recuperação de um espaço democrático para diálogo. “Temos certeza de que conseguimos oferecer a melhor proposta possível. Nenhuma categoria terá perdas referentes à inflação projetada para este governo e ainda haverá reposição de parte das perdas das gestões anteriores”, afirmou Feijóo.

Sobre o novo concurso para a Susep, Octaviani destacou que o atendimento ao pleito impactará positivamente no desenvolvimento do mercado de seguros brasileiro, já em expansão, fazendo com que seja cada vez mais acessível a todos os cidadãos brasileiros.

“O novo concurso visa a auxiliar a Susep na busca do cumprimento da sua Missão Institucional de estimular o desenvolvimento dos mercados de seguros, resseguros, previdência complementar aberta e capitalização, garantindo a livre concorrência, estabilidade e o respeito ao consumidor”, destacou o Superintendente.