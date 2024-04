5 dicas para contratar um seguro celular ou bicicleta

Nos últimos anos, os brasileiros têm se conscientizado cada vez mais sobre a importância de proteger objetos pessoais e de uso diário, como celulares e bicicletas, devido aos alarmantes índices de criminalidade. A crescente incidência de furtos e roubos de celulares é atribuída, em parte, ao uso desses aparelhos na prática de outros delitos. Dados do ISP (Instituto de Segurança Pública) indicam que houve um aumento de 15,7% de roubos de celulares em 2023. Apenas no Estado de São Paulo foram registrados 160.038 casos de furto e 141.313 casos de roubo de aparelhos celulares, totalizando 301.351 ocorrências durante o período.

No caso das bicicletas, além das ocorrências de roubos nas ruas, têm crescido os furtos em condomínios. De acordo com informações do levantamento da Aliança Bike (Associação Brasileira do Setor de Bicicletas), feitos a partir dos dados da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), os episódios mais que dobraram nos últimos anos. Em 2022, a capital paulista registrou o maior número de ocorrências de bicicletas furtadas e roubadas nos últimos cinco anos: foram 3.795 casos, o que representa 11,1% a mais que em 2021 (3.415 ocorrências). Desse total de quase 3,8 mil ocorrências registradas em 2022, 264 aconteceram dentro de condomínios residenciais.

Portanto, como evitar mais transtorno sendo vítima desse cenário? O seguro tem sido peça chave nessas situações. Segundo Wecsley Alves, co-fundador e COO da TechTrail, ao contratar um seguro de celular e/ou bicicleta, é importante considerar alguns fatores. “Analise suas necessidades específicas e busque por coberturas que se alinhem ao seu estilo de vida e à utilização dos seus objetos. Afinal, mais do que um simples investimento, a proteção proporciona uma garantia de tranquilidade em meio a um mundo cada vez mais imprevisível”.

Diante desse cenário, confira cinco dicas essenciais na hora de escolher um seguro para sua bicicleta e celular:

Compare as coberturas e os diferenciais

O primeiro ponto essencial na hora de escolher um seguro para celular ou bicicleta é entender quais são as coberturas oferecidas. Cada indivíduo possui um estilo de vida único, o que influencia diretamente nas suas necessidades de proteção. Por isso, é fundamental conhecer as opções disponíveis e compreender detalhadamente o que cada seguradora oferece.

Verifique a reputação da seguradora

Depois de identificar as coberturas essenciais para o seu estilo de vida, é hora de escolher entre as diferentes opções de empresas que atendem no mercado. Antes de qualquer coisa, recomenda-se realizar uma pesquisa detalhada sobre a empresa na internet. Analise as avaliações dos clientes e examine o histórico da seguradora no setor, evitando aquelas que apresentem feedbacks negativos ou tenham reputação questionável.

Analise a relação custo-benefício

Além de comparar os preços dos seguros, é importante analisar a relação custo-benefício oferecida por cada opção. Considere não apenas o valor do prêmio (apólice), mas também as coberturas oferecidas, os limites de indenização e os serviços adicionais incluídos. Escolha um seguro que ofereça o melhor equilíbrio entre preço e benefícios.

Analise os procedimentos em caso de sinistro

É fundamental entender os procedimentos que deverão ser seguidos em caso de sinistro. Verifique se a seguradora possui um processo claro e eficiente para registrar e resolver reclamações, incluindo prazos de resposta e documentação necessária.

“Avalie se a empresa oferece suporte adequado em situações de emergência, como assistência técnica para reparos rápidos ou fornecimento de equipamentos temporários. Escolher uma seguradora com procedimentos bem definidos facilitará a resolução de eventuais problemas e garantirá uma experiência mais tranquila em momentos de dificuldade”, ressalta Alves.

Verifique a política de carência e de indenização

Por fim, antes de contratar o seguro, verifique se há um período de carência para acionar a cobertura e se a indenização é feita de acordo com o valor de mercado ou o valor de reposição do bem. Essas informações são essenciais para garantir que você esteja adequadamente protegido.

Diante da importância crescente de proteger seus bens, especialmente em um cenário de aumento da criminalidade, a escolha de um seguro adequado torna-se fundamental. Ao seguir as cinco dicas destacadas, você estará mais bem preparado para tomar decisões informadas e garantir uma proteção eficaz para seus objetos pessoais. Ao priorizar a segurança e a tranquilidade, você estará investindo no bem-estar e na proteção do seu patrimônio.

N.F.

Revista Apólice