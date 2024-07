Oxxy nasce para operar seguros e microsseguros inclusivos

EXCLUSIVO – A OXXY, primeira seguradora catarinense do mercado de seguros brasileiro nasceu há três anos para atender seguros e microsseguros inclusivos, com coberturas do ramo vida, patrimonial, residência, até produtos mais complexos, com coberturas diferenciadas, oferecendo uma solução completa para os seus parceiros de negócios.

“O corretor de seguros é o parceiro fundamental da seguradora, o elo entre a seguradora e o segurado, por isso entendemos que precisamos trabalhar em conjunto e alinhados para ampliar nosso mercado”, comenta Edson Calheiros, CEO da Oxxy Seguradora.

Em seu período de existência, a Oxxy cresceu exponencialmente em número de segurados, considerando seu potencial para oferecer tranquilidade e segurança às famílias. “Primamos e desenvolvemos ferramentas digitais para uma melhor conexão entre todos os envolvidos, adequamos processos internos para a melhoria contínua do relacionamento com corretores e clientes”, ressalta Calheiros.

A OXXY Seguradora é classificada pela Susep como S4. Isso, segundo a regulamentação da autarquia, significa que ela possui apenas investimentos, exceto pelos valores mantidos em conta corrente, dinheiro em caixa e imóveis de uso próprio e que atue apenas em microsseguros, seguros de veículos ou habitacionais (com vigência não superior a um ano); patrimoniais (com exceção dos ramos lucros cessantes, riscos de engenharia, riscos diversos e riscos nomeados e operacionais, com vigência inferior a um ano; ou de pessoas e planos de previdência no regime financeiro de repartição simples.

Assim, a empresa busca adequar seus produtos às diversas necessidades dos clientes. Segundo Calheiros, a mudança destas necessidades é constante e a Oxxy está preparada para essa adequação. “Inovação é um termo recorrente na companhia. A busca por excelência e transformação do mercado de seguros sempre será nosso foco”.

A Oxxy iniciou suas atividades fora do eixo Rio/São Paulo, levando para Santa Catarina uma matriz, ao compreender que o estado, por ser um polo tecnológico e de grandes empresas, certamente proporcionaria muitas oportunidades. “A ampliação da área de atuação deve abranger todo o território nacional, com a perspectiva de atendermos, além do ramo vida, os ramos elementares, levando assim uma completa proteção aos nossos segurados”, acrescenta Calheiros.