Allianz leva corretores para a Tailândia

A Allianz Seguros embarcou, na última segunda-feira (22/04), à Tailândia, com 30 corretores dos segmentos Private, Diamante e Esmeralda premiados no programa Alliadoz 2023. Os parceiros de negócios permanecerão no país até o dia 1º de maio, acompanhados por Eduard Folch, presidente da companhia; e Karine Barros, diretora executiva Comercial. Também estarão presentes Soraia Silva, diretora Regional de Corporate e Parcerias; Flavio Rewa, diretor Comercial Regional São Paulo Capital; e Luciano Ambrosini, diretor Comercial Regional Sul.

Durante a viagem, os profissionais contemplados passarão pelas cidades de Phuket e Bangkok, onde terão a oportunidade de conhecer os principais pontos turísticos. Além disso, participarão de almoços e jantares em diversos restaurantes da culinária internacional.

“O corretor é o ativo mais importante de uma seguradora. É ele o principal elo do nosso setor com a sociedade, quem está na ponta e identifica as necessidades do consumidor para que possamos seguir aprimorando nossas soluções, processos e serviços”, afirma Folch. “Agradeço a cada um de nossos parceiros pela confiança na marca Allianz e reitero que estamos à disposição para auxiliá-los no que for necessário”, complementa.

Karine Barros reforça que a companhia busca surpreender os corretores a cada edição do Alliadoz. “Para nós, é sempre um prazer recebê-los para uma experiência memorável como esta. Acreditamos que proporcionar a integração entre culturas é uma das maneiras mais ricas de reconhecer todo o trabalho desenvolvido pelos nossos parceiros, que seguem desempenhados na diversificação de seus negócios”, declara. Ela lembra que, em setembro deste ano, a empresa levará outros 150 corretores premiados no Alliadoz 2023 ao Nordeste brasileiro. “Esta, com certeza, será mais uma viagem inesquecível.”

Alliadoz 2024

O programa Alliadoz traz, a cada ano, ações para beneficiar os corretores de seguros parceiros da Allianz. Na edição 2024, a companhia segue com as segmentações “Topázio”, “Esmeralda”, “Diamante” e “Private”, oferecendo prêmios e vantagens competitivas de acordo com cada categoria. Mais de 1 mil premiações serão distribuídas ao longo do ano, incluindo vouchers, cartões resgate, kits, treinamentos presenciais, comissão adicional, conta corrente, atendimento preferencial nos canais Allianz e exclusivo para sinistros, ofertas especiais para uso da assistência 24 horas, além da presença no camarote da seguradora no Allianz Parque; e na matriz da companhia, em São Paulo. Um evento itinerante também será promovido aos corretores parceiros da companhia em várias regiões do país.

Os 10 profissionais do segmento “Esmeralda” e os 20 parceiros “Diamante” e “Private” que mais pontuarem embarcarão à Itália, com direito a um acompanhante cada e visitas à Veneza e Milão. Aos corretores “Esmeralda”, serão concedidas 150 vagas, também com acompanhante, para uma viagem a um destino paradisíaco no Brasil.

N.F.

Revista Apólice