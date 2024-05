Faturamento do Grupo Bradesco Seguros cresce 11,8% no primeiro trimestre

O Grupo Bradesco Seguros registrou expansão de 11,8% no faturamento de janeiro a março de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando R$ 28 bilhões. O lucro líquido alcançou R$ 2,0 bilhões, o que representa aumento de 10,2% frente ao primeiro trimestre de 2023, com evolução do ROAE de 18,2% para 19,8%.

A evolução do faturamento e a melhora dos Índices de Sinistralidade e de Comercialização contribuíram para o avanço do Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização, que alcançou R$ 4,0 bilhões no trimestre, crescimento de 9,0% em relação a igual período de 2023. Vale destacar, ainda, a evolução de 12,6% do Resultado Operacional, na mesma base de comparação.

As Provisões Técnicas do Grupo cresceram 11,9%, alcançando R$ 372,7 bilhões, com destaque para os ramos de Previdência, Vida e Saúde, e os Ativos Financeiros evoluíram 11,3%, para R$ 392,6 bilhões. Em indenizações e benefícios, foram pagos R$ 13,1 bilhões de janeiro a março de 2024, alta de 6,2% em relação ao mesmo período de 2023.

No trimestre, a companhia intensificou o foco na eficiência, melhoria de processos e gestão de despesas em todas as linhas de negócios.

Entre as empresas que integram o Grupo, a Bradesco Saúde conquistou, pelo quarto ano consecutivo, o primeiro lugar na categoria Plano de Saúde da pesquisa “Os Mais Amados do Rio”, promovida pela Revista Veja Rio, em parceria com a empresa de tecnologia MindMiners. O ranking, que contempla mais de 40 categorias, reúne os produtos e serviços mais admirados pelos cariocas. Com um case referente ao emprego de Inteligência Artificial e biometria facial nas solicitações de reembolsos da Bradesco Saúde, a seguradora foi eleita uma das cem empresas mais inovadoras no uso de Tecnologia de Informação, na avaliação anual realizada pelo IT Fórum, plataforma de conteúdo sobre TI, em parceria com a empresa de consultoria EY.

A Bradesco Vida e Previdência seguiu investindo no aumento da ativação de corretores de mercado que atuam com seguro de vida, seguro viagem e previdência privada, número que se aproximou de seis mil nos últimos 12 meses, com crescimento consistente, trimestre após trimestre.

No campo da longevidade, no qual é pioneira e referência, a Bradesco Vida e Previdência lançou o portal Familiaridades, que visa estimular a troca de experiências intergeracional nas famílias brasileiras, buscando contribuir com a formação e o futuro de crianças e adolescentes. O portal conquistou o tradicional Prêmio Marketing Best.

Em termos de produto, os três novos lançamentos de seguros de vida ocorridos em novembro de 2023 atingiram mais de R$ 500 milhões de prêmios emitidos no primeiro trimestre, representando aproximadamente 30% das novas vendas de seguros de vida do Grupo.

Na previdência privada, destaque para a continuidade do bom desempenho na captação liquida, que superou R$ 1 bilhão no primeiro trimestre.

Já no segmento de Seguro Auto, para otimizar a experiência do cliente, a Bradesco Seguros lançou o Sinistro Auto Conectado (SAC), novo modelo mais estratégico e proativo no qual 100% dos avisos de sinistros do seguro automóvel podem ser realizados de forma virtual. A tecnologia com humanização no atendimento em toda as etapas do processo permitirá uma melhor adaptação às necessidades do cliente.

Em Ramos Elementares, a empresa lançou o “Bradesco Pré-Formatado Equipamento Agro”, produto exclusivo para clientes do Banco Bradesco voltado à proteção de equipamentos agrícolas. Com oito opções de coberturas em todo o território nacional, tem como principais vantagens a contratação simplificada, com disponibilização automática após a efetivação a proposta, dispensa de inspeção de risco e vigência anual ou plurianual de até três anos.

A Bradesco Capitalização inovou lançando o Max Prêmios Instantâneos. Uma jornada que possibilita ao cliente a ganhar prêmios de forma imediata, pois, ao adquirir o produto no APP Bradesco, recebe uma cartela digital para “raspar” e saber na hora se foi contemplado. O produto também proporciona ao cliente a possibilidade de concorrer a prêmios semanais e especiais, além de ter acesso a descontos e cashbacks exclusivos pelo portal Max Club.

N.F.

Revista Apólice