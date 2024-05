CNseg integra Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes

A CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) integra oficialmente o Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes, uma iniciativa da frente de juventudes do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT). O projeto visa a construção de políticas públicas para promoção de oportunidades de emprego e formação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade.

A superintendente de Relacionamento com o Poder Executivo da CNseg, Laíne Meira, participou da primeira reunião do comitê gestor, realizada este mês na sede do MTE. A executiva, em conjunto com a superintendente de Relações de Consumo e Sustentabilidade, Luciana Dall’Agnol, integra o colegiado. A próxima reunião do comitê está marcada para agosto, durante o encontro da Juventude no G20, que acontecerá no Rio de Janeiro.

Atualmente, o Brasil tem cerca de 560 mil jovens aprendizes, mas o Governo Federal tem a meta de alcançar 1 milhão de pessoas.

Firmado no final de 2023, o Pacto tem como seu principal objetivo ser um instrumento de mobilização social para a construção de ações concretas para a inclusão produtiva de jovens até 2030 no Brasil.

Atuação no projeto

O projeto é desenvolvido, em conjunto, pelos governos federal, estadual e municipal, além de empresas e cooperativas, entidades formadoras, organização de trabalhadores e de empregadores, fundações, institutos e movimentos da juventude. O papel da CNseg será colaborar com instituições de ensino e entidades formadoras para criar programas de estágio remunerado, primeiro emprego e aprendizagem profissional voltados para jovens.

Além disso, a CNseg promoverá, em parceria com entidades formadoras, o desenvolvimento de currículos alinhados com as necessidades do mercado de trabalho, garantindo que os jovens adquiram habilidades e competências alinhadas com demandas reais do mercado. A Confederação oferecerá ainda orientação e apoio no desenvolvimento profissional de jovens, e atuará na promoção de ambientes de trabalho inclusivos, acolhedores e não discriminatórios, garantindo a diversidade, a igualdade de oportunidades, o respeito e ambientes livres de violência e assédio de qualquer tipo.

Projeto Programadores

Um exemplo de projeto em linha com os objetivos do Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes é o Programadores Cariocas no Mercado Segurador, parceria da CNseg e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac RJ), com apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Voltado ao treinamento em análise de dados associada a conhecimentos do setor segurador, o projeto visa qualificar jovens egressos da rede pública de ensino e participantes da fase inicial do Programadores Cariocas, oferecido pela Prefeitura em 2023. A expectativa é formar 50 alunos e contribuir para reduzir o déficit de profissionais capacitados para atender às demandas do setor segurador em tecnologia. Outros estados, como o Pará, também devem participar do projeto ainda este ano.

N.F.

Revista Apólice