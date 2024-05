MetLife e C6 Bank firmam parceria para oferecer seguros

A MetLife e o C6 Bank anunciaram parceria para a distribuição de seguros. O acordo prevê exclusividade na oferta de seguros de vida e seguro prestamista. O principal destaque, nesta primeira etapa da parceria, é o Seguro C6 Vida MetLife, destinado aos clientes de alta renda do banco. O produto, considerado uma ferramenta importante para o planejamento financeiro e patrimonial das famílias, está disponível nas modalidades Vida Total e Vida Segura, o que permite uma oferta customizada de acordo com a necessidade e o momento de vida dos clientes. Nas duas categorias, os clientes têm acesso às coberturas de morte, invalidez, acidentes, doenças e internação hospitalar.

Os segurados contam também com o Programa de Saúde e Bem-Estar do Hospital Israelita Albert Einstein, que oferece teleorientações com psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas e especialistas do sono. A contratação do seguro é feita com a assessoria dos Carbon Partners, profissionais que cuidam da vida financeira dos clientes de alta renda no banco.

“A parceria com o C6 é estratégica para a MetLife e fortalece o nosso propósito de ampliar o acesso das pessoas aos seguros, conscientizando e protegendo o que é mais importante aos nossos clientes e construindo uma cultura de seguros no Brasil. Por meio da plataforma digital MetLife Xcelerator, desenvolvemos um programa de seguros aos 30 milhões de clientes C6, que terão acesso às nossas soluções nos canais digitais e de assessoria financeira de forma customizada e integrada ao ecossistema do banco”, ressalta Marcelo Tomei, vice-presidente Comercial do Canal Parcerias da MetLife Brasil.

O portfólio construído em parceria com o C6 Bank inclui também o Seguro C6 Vida, que custa a partir de R$ 12 mensais e pode ser contratado por clientes pessoa física, diretamente no app do banco, em poucos cliques. Outro produto resultante da sinergia entre as empresas é o seguro prestamista para automóveis, que garante o pagamento das parcelas do financiamento ou sua quitação integral, caso ocorra algum imprevisto com o cliente, com coberturas em caso de morte, invalidez, desemprego e incapacidade física. Essa proteção pode ser contratada diretamente nas revendedoras parceiras do banco.

“A parceria com a MetLife e o lançamento dos novos seguros na plataforma do C6 Bank representam passos importantes na estratégia de servir de forma ainda mais completa nossa base de clientes. No processo de contratação do seguro para o público de alta renda, por exemplo, temos a oportunidade de pensar também no planejamento patrimonial e sucessório, o que faz todo sentido dentro da nossa estratégia de ser o principal banco do cliente”, complementa Marcelo Sayeg, chefe de Seguros do banco.

