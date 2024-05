Essor desenvolve soluções para produtor rural mitigar riscos climáticos

A Essor Seguros tem a experiência de mais de 25 safras, período em que com seu parceiro estratégico, a AgroBrasil Seguros, desenvolveu soluções de proteção ao produtor rural.

“Nosso país tem dimensões continentais com condições climáticas que alternam drasticamente de uma região para outra. Quando faz seca no Sul (La Niña) chove mais no Norte (El Niño) e a recíproca é verdadeira. Em nossa trajetória aprendemos bastante, mas sabemos que ainda há muito por fazer para que os agricultores tenham mais apoio para a mitigação dos riscos. Por outro lado, temos a obrigação de pensar na viabilidade do seguro como gestores de risco. Nosso papel é fomentar a cultura do seguro, oferecendo soluções que garantam a estabilidade financeira necessária para que o produtor rural possa seguir produzindo mais e melhor”, esclarece Moacir Emmer, coordenador Comercial Agro.

Diferenciais

Para atender um setor que representa cerca de 25% do PIB brasileiro e exporta em torno de US$ 14 bilhões ao ano, a Essor atualmente tem mais de 80 produtos em seu portfólio Agro, que cobrem os mais diversos riscos climáticos de Grãos de Verão, Grãos de Inverno, Frutas e Hortaliças. Além de soluções que complementam as necessidades do produtor, como por exemplo, o Penhor e Benfeitorias para máquinas e equipamento.

Há produtos bastante flexíveis que permitem que o agricultor possa montar seu seguro dentro da sua realidade, cobrindo não apenas seu custo de produção, como também a expectativa de receita. Contando com informações trazidas pelo agricultor, corretores de seguro, entidades e empresas do agronegócio a seguradora também desenvolve soluções customizadas.

Apesar do mercado de seguro agrícola ter sofrido com a severidade do clima nos últimos anos, na opinião de Emmer isso é importante para o fortalecimento e amadurecimento dos agentes que compõem essa grande engrenagem que é responsável por fazer que o segmento se expanda cada vez mais com sustentabilidade e solidez.

