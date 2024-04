Os corretores de seguros associados aos Sincors têm mais 13 dias (até 30 de abril) para aproveitar o desconto superior a 54% na inscrição para o 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros e EXPOSEG, que a Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros) irá realizar de 10 a 12 de outubro no Centro de Convenções EXPOMAG, no Rio de Janeiro, com o tema central “O Futuro da Distribuição de Seguros no Brasil”.

E mais: o pagamento da inscrição poderá ser parcelado em até seis vezes, por R$ 164,00 mensais (valor total de R$ 985,00, válido até 30 de abril), garantindo acesso a três grandes shows, as últimas tendências do mercado, networking e a maior atualização do setor, além de jantares e almoços memoráveis e sorteios.

Além disso, inscrições confirmadas até o final deste mês ainda trarão vantagens como preços reduzidos e melhores condições de hospedagem.

O congresso contará com mais de 150 palestrantes renomados, 8 grandes painéis na plenária principal e mais de 20 palestras focadas em temas contemporâneos do mercado de seguros.

Os participantes também poderão concorrer a seis carros zero km nos sorteios, desde que sejam registrados na Susep e que estejam presentes durante os sorteios, conforme estabelece o regulamento.

Além dos sorteios, a inscrição no maior e melhor Congresso do mercado brasileiro assegura a participação na plenária, onde serão discutidas as grandes questões da atualidade, incluindo inovações tecnológicas, novas oportunidades de diversificação dos negócios e dicas para ampliar a carteira de clientes e projeções sobre o que o futuro reserva para o setor.

Os inscritos terão ainda livre acesso à EXPOSEG, que contará com stands das maiores seguradoras no país e de outras empresas do setor, e onde serão lançados produtos e serviços. As inscrições podem ser feitas por este link.

N.F.

Revista Apólice