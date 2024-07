Capitalização ajuda na reserva de dinheiro para viagens de férias

As férias de julho são sempre boas para viagens em família, ainda mais para quem tem filhos em recesso escolar. Para quem já está pensando nos próximos destinos, a Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) lembra que optar por títulos de capitalização pode ser o passaporte para a realização desse sonho. O produto, que estimula a disciplina financeira, é uma forma segura de guardar dinheiro e ainda permite ao cliente concorrer a prêmios. De janeiro a maio, por exemplo, foram pagos R$ 10,97 bilhões à sociedade, em resgates e sorteios, totalizando um crescimento de 17,2%, se comparado a 2023.

Com a capitalização, quem planeja férias pode até dar um upgrade na viagem e transformar uma esticada de carro ao litoral em um cruzeiro, como aconteceu com a aposentada Leila Rodrigues Pereira, de São Paulo. Cliente dos títulos há mais de 20 anos, já foi sorteada duas vezes e, em 2020, usou o prêmio para visitar a costa brasileira de navio, com direito a passagem pela cidade de Búzios, no Rio de Janeiro. A filha foi a companheira nesse passeio.

“Viajamos no comecinho de 2020, às vésperas do início da pandemia. Para quem tem a possibilidade de guardar dinheiro, há muitos produtos no mercado, mas a capitalização é a solução mais prática para mim, desperta o compromisso de separar aquele valor todo mês, e ainda tenho a chance de concorrer a prêmios. Para mim é perfeito. Graças ao sorteio realizei um sonho”, conta Leila, de 63 anos.

Com cinco títulos ativos atualmente, a aposentada faz planos para novas viagens, pensa até em um novo Cruzeiro, com mais dias a bordo.

Diretor-executivo da FenaCap, Carlos Alberto Corrêa lembra que os títulos da modalidade tradicional são indicados a quem pretende reunir recursos para realizar sonhos como o de viajar.

“A capitalização é uma maneira segura de guardar dinheiro. Além disso, quem compra um título aprende a ter disciplina financeira, a usar os recursos com mais eficiência. Passa a pensar no futuro, pois ao fim do prazo contratado é possível recuperar o valor, corrigido pela TR, desde que cumpra as regras estabelecidas na compra do produto”, ressalta Carlos.

A atuária carioca Thaís Magalhães também viajou com recursos da capitalização, em 2021. Três anos antes ela havia comprado um título com duração de 36 meses, e a ideia inicial era usar os recursos em sua festa de 30 anos. A pandemia, no entanto, fez a jovem mudar a rota, juntar toda a família, e passar um fim de semana prolongado em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro.

“Juntei todo mundo, oito pessoas que viviam comigo na época do isolamento, e aluguei uma casa em Angra. Tudo foi por minha conta. Além de me oferecer uma experiência maravilhosa, de viajar com a família, a capitalização me ensinou a ter disciplina financeira. Antes eu usava muito cartão de crédito, me sentia sempre devendo, agora eu guardo dinheiro para fazer algo realmente importante”, conta Thaís.