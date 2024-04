Akad lança videocast sobre o mercado de seguros

A Akad Seguros lançou nesta quinta-feira (18/04) o AkadCast, um videocast para apresentar as principais novidades da seguradora e debater as últimas tendências do mercado de seguros no Brasil e no mundo. A cada semana, os apresentadores Felipe Ramos e Marina Zanco vão receber convidados para um bate papo informativo e descontraído. Os episódios serão disponibilizados sempre às quintas-feiras, a partir das 10h00, no canal do Youtube da empresa.

A estreia da temporada contará com as participações de Danilo Gamboa, Chief Executive Officer (CEO) da Akad, e Rafael Fragnan, Chief Operation Office (COO) da companhia. Na pauta, os executivos vão revelar os fundamentos que motivaram o interesse da GP Investimento e do Grupo CyberLabs pela aquisição da seguradora.

“Nosso objetivo neste episódio é explorar o início dessa jornada, tanto pela visão de quem veio quanto do lado de quem já estava por aqui”, projeta Marina Zanco, analista de Marketing e uma das apresentadoras do AkadCast. “Criamos um ambiente acolhedor e convidativo em busca de conteúdo de qualidade, com informação acessível e boas histórias”, revela Felipe Ramos, gerente de produtos outro integrante do time de apresentadores.

O AkadCast é mais um projeto da equipe de marketing da seguradora, que desde o ano passado vêm se reforçando para proporcionar um atendimento mais efetivo e humanizado aos corretores e segurados. “Queremos falar de seguros de uma maneira mais atraente e inclusiva, mostrando que os desafios e perspectivas do nosso mercado fazem parte da realidade das pessoas”, diz Mariana Miranda, head de Marketing e Vendas da Akad.

Ações educativas e de capacitação profissional tem se tornado mais frequentes na agenda da companhia, que nos últimos meses promoveu imersões 360° direcionadas aos seguros de Transportes, Bike, Cyber e RC Profissional. Este ano, a Akad firmou ainda uma parceria com a ENS (Escola de Negócios e Seguros) para promover treinamentos e cursos de capacitação para corretores parceiros e colaboradores.

N.F.

Revista Apólice