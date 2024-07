Alagoas pagou mais de R$ 149 mi em indenizações de seguros

O mercado segurador de Alagoas experimentou alta nos pagamentos de indenizações, benefícios, sorteios e resgates no acumulado dos quatro primeiros meses do ano. Segundo levantamento produzido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), as indenizações, sem saúde e DPVAT, superaram o total de R$ 149 milhões pagos de janeiro a abril de 2024, montante 19,2% superior ao mesmo período de 2023. A Seguro Automóvel foi destaque com R$ 48,20 milhões em pagamentos.

Na arrecadação, durante o período, o setor alagoano apresentou um crescimento de 16,3%, com R$ 679,07 milhões, com destaque para Fiança Locatícia, com 221,4%, Seguro de Grandes Riscos, com alta de 185,5%, Seguros Marítimos e Aeronáuticos, com 88,2%, e Seguro Rural, com 68,7%. Já o Seguro Residencial registrou em Alagoas um crescimento de 20,7%%, uma alta importante, mas ainda com grande potencial de aumento de venda do produto, o que demonstra a necessidade de conscientização da população sobre a importância desta proteção.

“Muitos brasileiros ainda enxergam o seguro como mais uma despesa e não como um meio de proteger um investimento”, aponta Ronaldo Dalcin, presidente do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne). Segundo estudo divulgado pela Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), apenas 17% dos domicílios brasileiros têm Seguro Residencial. Nas regiões Norte e Nordeste, o percentual de domicílios que contam com uma proteção securitária é de apenas 4,6% e 7%, respectivamente. “Em Alagoas, de acordo com os dados, somente 8,8% das residências possuem seguro”, afirma Dalcin.

A possibilidade de flexibilizar a cobertura, tendo em vista o perfil do contratante, é grande diferencial do Seguro Residencial. “Na cobertura básica, é garantida a indenização pelos danos sofridos por incêndio acidental e explosão na estrutura e nos bens do segurado, por exemplo”, explica o presidente do Sindsegnne.

Também é possível contratar o Seguro Residencial com cobertura e serviços para usos preventivos, como limpeza de caixa d’agua, e situações emergenciais, como chaveiro, encanador, eletricista, entre outros. “Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Seguro Residencial é bastante acessível, chegando a custar cerca de 0,02% do valor do imóvel. E na hora de contratar, é possível adaptar a apólice de acordo com cada necessidade e o corretor de seguros é o profissional indicado para ajudar nesta etapa”, finaliza.