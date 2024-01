Tendências de tecnologia para seguradoras em 2024

A era digital revolucionou a maneira como diversos negócios tradicionais operam, e o setor de seguros é um daqueles que mais incorpora novas tecnologias, acelerando o crescimento e ampliando o seu alcance. De acordo com a CNseg (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais), a categoria quer aumentar a sua participação no PIB de 6,5% para 10%, aumentar em 20% a população atendida e crescer o volume de indenizações de 4,6% para 6,5% até 2030. De seu lado, a agência de classificação de risco Fitch afirma que os prêmios no setor de seguros no Brasil devem crescer 7% em 2024.

Segundo a Insurtech Insights, a indústria de seguros passará por forte transformação em 2024, onde a agilidade e a centralização no cliente serão os principais diferenciais no mercado global competitivo. E com o consumidor no centro das atenções das empresas e ostentando o poder da mudança, facilitar a vida dele e valorizar sua jornada e relação com a marca passou a ser essencial. Enfrentando essas mudanças, as seguradoras estão adotando tecnologias inovadoras para melhorar seus processos e a satisfação dos clientes, e para 2024, Fabricio Visibeli, sócio diretor da CBYK, listou quatro principais tendências para o setor de seguros em 2024:

Inteligência Artificial

A IA veio mesmo para ficar. Com a Inteligência Artificial as seguradoras podem analisar terabytes de dados de forma rápida e objetiva, identificando padrões e mesmo personalizando os seguros individualmente. A detecção de fraude é uma área importante em que as seguradoras utilizam a IA, que facilita o combate a sinistros falsos ou exagerados, seguros fantasmas, declarações falsas de informações pessoais, acidentes forjados e fraudes por colisões múltiplas, entre outras funções;

Soluções mobile

Com os aplicativos móveis, tudo precisa estar na palma da mão! É possível cotar, contratar e fazer alterações no seguro com apenas alguns toques. Ter o próprio aplicativo para fornecer aos clientes acesso fácil a informações como apólices, sinistros e pagamentos em seus dispositivos móveis é uma das aplicações básicas que as seguradoras podem oferecer a fim de melhorar a experiência do cliente e aumentar a eficiência operacional;

Telemetria

O eventual comportamento desonesto dos segurados traz enormes prejuízos para as seguradoras. Essas fraudes podem resultar em perdas financeiras significativas para as empresas, além de aumentar os prêmios para todos os segurados. A telemetria pode ajudar as seguradoras a identificar falhas na forma de condução dos motoristas, além de fornecer informações sobre o desempenho do automóvel. Assim, os prêmios podem ser ajustados de acordo com cada perfil;

Dispositivos vestíveis

Os dispositivos vestíveis possibilitam a coleta de dados valiosos para monitoramento de aspectos da saúde dos segurados em tempo real, como frequência cardíaca e qualidade do sono, permitindo às seguradoras reduzir custos, identificar riscos e prevenir sinistros. As informações possibilitam também que as seguradoras incentivem hábitos saudáveis e ofereçam descontos a eles relacionados para os clientes.

N.F.

Revista Apólice