Generali aprova nova estrutura organizacional voltada para seguros e gestão de Ativos

O Conselho de Administração da Generali, em uma reunião presidida por Andrea Sironi, aprovou nova estrutura organizacional para refletir as principais atividades do Grupo, conforme proposto pelo CEO do Grupo, Philippe Donnet.

A partir de 1º de junho desse ano, o Grupo vai operar como um grupo financeiro diversificado focado em dois principais negócios: seguros e gestão de ativos. Essa mudança na estrutura é projetada para acelerar ainda mais o crescimento e abordar de forma mais eficaz as prioridades comerciais para os negócios das duas áreas. A decisão está totalmente alinhada com as ambições do plano estratégico do Grupo “LifeTime Partner 24: Driving Growth”, estabelecendo uma base sólida para o sucesso e inovação contínuos, garantindo a capacidade do Grupo de capturar oportunidades futuras e preparando a companhia para o próximo ciclo estratégico.

A Divisão de seguros, liderada pelo CEO de Seguros, Giulio Terzariol, vai impulsionar o desempenho dos negócios do setor em todos os países de atuação, aprimorando a coordenação, o alinhamento estratégico e uma maior proximidade com os mercados ao adotar um modelo organizacional simplificado. As unidades de negócios DACH e Internacional serão reorganizadas como parte do novo setor, que consistirá nas cinco unidades de negócios e três regiões que se reportarão diretamente ao CEO de Seguros:

– Unidades de negócios por país: Itália, França e Atividades Globais de Negócios, Alemanha, Áustria, Suíça.

– Regiões: Mediterrâneo e América Latina, Europa Central e Oriental e Ásia.

Jaime Anchústegui, atualmente CEO Internacional, será vice-CEO de Seguros, reportando-se a Terzariol, com a responsabilidade de representar o CEO de Seguros em órgãos de governança locais, gerenciar parcerias estratégicas e empreendimentos conjuntos e impulsionar projetos Globais de Seguros em toda a divisão. Giovanni Liverani, atualmente CEO da Unidade de Negócios DACH, assumirá novas responsabilidades.

A Generali Investments Holding (GIH), substituindo a atual Unidade de Negócios de Gestão de Ativos e Patrimônio, vai supervisionar todas as atividades globais de gestão de ativos dentro do Grupo, com exceção de operações selecionadas, especificamente aquelas na China. A GIH se concentrará em fornecer desempenho e serviço de classe mundial aos clientes existentes, enquanto continua a expandir o negócio com clientes globais de terceiros. Isso deve ser feito com capacidades de investimento existentes e novas, aproveitando a adição da Conning Holdings Limited e suas afiliadas e também graças à parceria de longo prazo estabelecida com a Cathay Life como parte da transação fechada em 3 de abril de 2024.

Woody Bradford será nomeado CEO da GIH e manterá seu cargo atual como CEO e presidente do Conselho da Conning Holdings Limited. O CEO do Grupo Generali, Philippe Donnet, será nomeado Presidente da GIH. Carlo Trabattoni, atualmente CEO de Gestão de Ativos e Patrimônio e CEO da Generali Investments Holding, assume novas responsabilidades na área de gestão de ativos.

Além disso, fora do perímetro da GIH, a Banca Generali, liderada pelo CEO Gian Maria Mossa, continuará focada em fornecer serviços de consultoria financeira abrangente e soluções de gestão de patrimônio.

David Cis, diretor de Operações do Grupo, subordinado ao Diretor Geral Marco Sesana, se juntará ao Comitê de Gestão do Grupo, em linha com a ambição estratégica de alcançar níveis de serviço e eficiência operacional de classe mundial, aproveitando a digitalização e Inteligência Artificial, automação de processos centrais e plataformas de tecnologia compartilhada.

Dentro desta nova estrutura organizacional, o Escritório Central do Grupo continua responsável por definir a estratégia geral e os objetivos corporativos, enquanto orienta, controla e apoia todas as áreas de negócios com um foco e abordagem adaptados.

O CEO do Grupo, Philippe Donnet, afirma: “A Generali evoluiu com sucesso para um player integrado de seguros e gestão de ativos em nível global, com uma posição de capital sólida e forte foco em inovação e sustentabilidade. Na Gestão de Ativos, a recente aquisição da Conning e a parceria de longo prazo com a Cathay Life, resultante deste acordo, nos permite ampliar nossa oferta de investimentos, expandir nossa base de clientes internacionais, focar no crescimento do negócio de terceiros e investir em capacidades de distribuição visando mercados importantes como um dos dez maiores gestores de ativos da Europa. A divisão de seguros continuará a fortalecer a presença do Grupo em nossos mercados-chave, aproveitando a excelência técnica de nosso negócio, implementando novas tecnologias e adaptando nossa oferta para atender às necessidades de nossos clientes em um ambiente em constante mudança. Graças a uma abordagem mais simples e enxuta, a nova estrutura organizacional do Grupo centrada em seguros e gestão de ativos vai acelerar nossa transformação e apoiar a definição do plano para o próximo ciclo estratégico”.

