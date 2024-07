Seguros Unimed usa Visual Law e Legal Design nos contratos

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, está introduzindo o Visual Law e Legal Design em seus contratos. Esta iniciativa, que combina design, redação de cláusulas jurídicas mais acessíveis e tecnologia, visa simplificar e aprimorar a comunicação contratual da companhia, além de proporcionar maior clareza e eficiência nas negociações.

Ao integrar elementos visuais como imagens, infográficos e fluxogramas, a Seguros Unimed está transformando a estrutura de seus contratos. “Essa abordagem não apenas facilita a compreensão das cláusulas por todas as partes envolvidas, mas também reduz o tempo necessário para revisões e aprovações, o que torna o processo mais ágil e eficaz”, explica Glauber Monteiro, gerente Jurídico na Seguros Unimed.

Desde a introdução, com o novo formato de acordo para prestação de serviços com parte dos seus fornecedores, a empresa já observou melhorias significativas na gestão de contratos. Documentos que antes eram extensos e complexos agora são mais enxutos e acessíveis, promovendo uma interação mais fluida entre todas as partes envolvidas no processo de contratualização. O próximo passo é aplicar a metodologia para o cliente na ponta também se beneficiar desse formato de contratação. Até o final do ano outros projetos devem ser concluídos em aderência ao Visual Law e Legal Design.

“Este avanço reafirma o compromisso da Seguros Unimed com a excelência operacional e o aprimoramento contínuo na entrega de serviços de qualidade. A implementação do Visual Legal e Law Design não apenas fortalece a posição da seguradora como uma companhia inovadora, mas também solidifica sua capacidade de adaptar-se às necessidades dinâmicas do mercado”, complementa o gerente.