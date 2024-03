Susep participa de evento sobre perspectivas regulatórias para o setor de seguros

A Susep (Superintendência de Seguros Privados), representada pelo superintendente, Alessandro Octaviani, participou do evento “Perspectivas Regulatórias para o Setor de Seguros 2024”, com foco nas futuras diretrizes regulatórias delineadas pela Autarquia. Promovido pelo Comitê de Seguros e Resseguros da Câmara Americana de Comércio para o Brasil – Amcham, o encontro ocorreu na manhã desta quinta-feira (21), no Rio de Janeiro.

Octaviani foi palestrante principal do evento, integrando painel moderado por Maria José Cury, Sócia da PwC Brasil, e composta também por Antonio Rezende, Vice-presidente Jurídico da Prudential.

Durante a sua participação, o superintendente da entidade abordou as principais perspectivas para o setor, a partir dos projetos que estão no âmbito do Poder Legislativo e, ainda, das perspectivas regulatórias que estão previstas no Plano de Regulação da Susep para o Ciclo 2023-2024. Dentre outros temas, Octaviani comentou sobre Transformação Ecológica, Política Nacional de Acesso ao Seguro, Política Nacional de Resseguro e Política Nacional de Cibersegurança.

Octaviani destacou, ainda, os estudos, revisões e desenvolvimento de regras relacionados às conclusões do Grupo de Trabalho (GT) “Seguros, Novo PAC e Neoindustrialização”. Segundo o superintendente, “o Relatório Final do GT é apenas o início dos trabalhos. A Susep buscará as alternativas capazes de impulsionar o seguro como instrumento de um desenvolvimento e, desse modo, impulsionar a economia como um todo”

O evento contou, ainda, com a presença e participação do diretor técnico da Susep, Airton de Almeida, que fez uma breve fala sobre os projetos que estão sendo tratados no âmbito da Diretoria Técnica 3, como o Open Insurance, o Sistema de Registro de Operações (SRO) e a Política de Cibersegurança.

