Excelsior almeja aumentar distribuição através das assessorias em São Paulo

Após cerca de seis anos, a Companhia Excelsior de Seguros participou do almoço da Aconseg-SP (Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado de São Paulo) realizado no Terraço Itália. Totalmente repaginada, com um portfólio repleto de opções, sistemas que focam a agilidade para o corretor de seguros, capacitação técnica e comercial, a seguradora aproxima-se ainda mais das assessorias do Estado de São Paulo com uma projeção ousada para 2024.

“Lá atrás acreditamos no modelo de assessorias e, hoje, continuamos acreditando. É um momento marcante. Iniciamos 2024 com o pé direito. Será um ano promissor para a Aconseg-SP. Estamos fortalecendo essa parceria”, afirmou João Carlos Inojosa, diretor executivo da Excelsior.

A empresa projeta crescer esse ano acima de 40%. “Estamos com planos ousados e perspectivas maravilhosas. O Garantia tem crescido bastante. O Empresarial está limites maiores e com a participação em cosseguros teremos bons prêmios. Esperamos dar uma alavancada com o RCP com cartão de crédito”, declarou.

Contudo, Inojosa ressaltou que a seguradora tem como meta dobrar de tamanho em dois anos. “Essa foi a missão que foi dada para nós”.

Segundo dados da companhia, 70% da produção do seguro empresarial vem das assessorias. Atualmente, aproximadamente 5 mil corretores em São Paulo trabalham com a Excelsior no Estado de São Paulo.

“Hoje, 16 assessorias da Aconseg-SP trabalham com a Excelsior. A seguradora é uma excelente parceira. Apresentamos a companhia para os associados para que todos tenham opções de negócios, cresçam e tenham boas empresas como parceiros. Os produtos que a companhia tem em sua grade são procurados pelos corretores”, destacou o presidente da Aconseg-SP, Ricardo Montenegro.

Aposta em portfólio diversificado

Durante o almoço, Inojosa falou das novidades nos produtos da seguradora que hoje conta com um portfólio de 20 opções de seguros em Máquinas e Equipamentos, Aeronáutico, Responsabilidades, Garantia, Vida, Habitacional e Patrimonial.

Uma das grandes apostas da companhia é o seguro habitacional. “Existe um mercado gigante que hoje está na mão dos bancos. O habitacional é um produto forte, sedimentado na Excelsior e estamos há algum tempo comercializando com os nossos parceiros corretores e temos um potencial enorme”, comentou o diretor-executivo, Anderson Peixoto.

Gerlane Lopes, gerente de RCP da Companhia Excelsior de Seguros, falou sobre os treinamentos para os corretores e o acompanhamento em visitas aos clientes.

A Excelsior já teve matriz no Rio de Janeiro e em São Paulo e foi adquirida por um grupo pernambucano, por isso mantém matriz hoje na região. No início a operação era focada no seguro habitacional. “Quando a companhia resolveu ampliar para outros ramos – Empresa, RD e RCP – foi quando a companhia começou a migrar a sua operação para o Sul e Sudeste. Mais de 95% do faturamento da companhia vem do Sul e do Sudeste. A tendência é que Recife fique mais no backoffice. A parte de negócios tem vindo cada vez mais pra cá”, disse Inojosa.

Durante o almoço, o diretor executivo também ressaltou que a companhia está estudando a possibilidade de entrar no nicho de seguro Náutico e, em breve, anunciará a operação com drones.

N.F.

Revista Apólice