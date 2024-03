Seguradoras participam da ‘Hora do Planeta’

Acontece neste sábado (23), das 20h30 às 21h30, o movimento ‘Hora do Planeta’, ação organizada pela ONG World Wide Fund For Nature (WWF), em que luzes de ambientes são desligadas por uma hora, convidando a população, empresas e poder público a se conscientizar em prol do meio ambiente e sobre os desafios socioambientais.

A Mapfre aderiu mais uma vez ao movimento. As luzes de todos os edifícios da companhia no Brasil, e em cerca de outros 25 países, se apagarão em um gesto simbólico de união na luta contra as mudanças climáticas.

Desde 2009, a seguradora participa voluntariamente do movimento, que completa 18 anos em 2024 no Brasil, para sensibilizar toda a sociedade sobre o impacto da ação humana no clima. Em linha com essa tendência, a Mapfre tem implementado medidas práticas para contribuir com o planeta e está comprometida em alcançar a neutralidade das emissões de carbono até 2030.

“A Hora do Planeta simboliza um ato de conscientização sobre os desafios socioambientais que estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Mais do que uma ação pontual, reforça o compromisso em olhar ao nosso redor e refletir de que maneira conseguimos evitar drásticos impactos para as atuais e futuras gerações por conta dos efeitos das mudanças climáticas. Na Mapfre, a sustentabilidade é um tema que anda em conjunto com a gestão de nossos resultados corporativos. Estamos comprometidos com a eficiência energética, que é um elemento-chave em nossa estratégia de descarbonização,” conta Fátima Lima, diretora de sustentabilidade da empresa.

Além da Mapfre, as empresas do Grupo Allianz no Brasil, composto pela Allianz Seguros, Allianz Partners, Allianz Trade e Allianz Commercial, apagarão as luzes de seus escritórios, em São Paulo e São Bernardo do Campo, incentivando seus colaboradores a se engajarem na ação. A participação na Hora do Planeta é uma das formas do grupo a reforçar a sua preocupação e colaboração com a sustentabilidade.

