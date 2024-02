Open Insurance: Ecossistema ganha tração em 2024 ao incluir corretores

O Open Insurance vem conquistando protagonismo na evolução do mercado de seguros no Brasil. Segundo estudo da consultoria Capgemini, em que foram ouvidos 78 executivos do mercado segurador brasileiro, 77% dizem acreditar que haverá inovações em produtos com o Open Insurance (Opin), 73% avaliam que novos competidores devem ingressar no mercado e 74% esperam que haverá uma crescente diversificação na intermediação. Ou seja, o novo ambiente de compartilhamento de dados terá forte impacto no modus operandi do mercado e será um divisor de águas para a indústria de seguros.

Danillo Branco

Já é possível perceber alguma tração no Opin ainda em 2024, sobretudo com a entrada de novos praticantes, como é o caso das insurtechs, emergindo com ofertas plug-and-play que conectam seguradoras tradicionais a canais de distribuição. Desta maneira, uma das grandes promessas da agenda Open, que é a junção com os dados do Open Finance chega mais perto de se tornar realidade.

Isso não somente estimula o desenvolvimento de ofertas customizadas pelas seguradoras, como também a uma nova cobertura ao mercado, permitindo ao corretor obter informações mais precisas e direcionadas ao perfil do cliente

Em 2024, provavelmente veremos a inclusão dos corretores em toda a discussão e na evolução do ecossistema. Como categoria essencial no mundo de seguros, eles terão o papel de traduzir as vantagens do Opin para o consumidor final. Mais do que isso, devem ser ouvidos para a construção de novas soluções que entendam os clientes de maneira mais profunda e personalizada.

Com o Open Insurance mais competitivo, o cenário tradicional tem a chance de se transformar em um ambiente 100% digital, que promete inovação e democratização dos serviços. Com a consolidação do Opin no mercado, as seguradoras que utilizarem de forma inteligente os dados dos consumidores sairão à frente pela capacidade de criar produtos personalizados.

Além disso, a integração das seguradoras ao Open Finance também abre portas para o surgimento de marketplaces, o que vai otimizar a jornada do consumidor no momento da escolha do seguro que realmente atenda à sua necessidade. Vale ressaltar que as soluções do Open Insurance não se limitam a comparadores de preços de seguros, mas permitem infinitas possibilidades na criação de ofertas direcionadas à Gig Economy, profissionais liberais ou para a parcela da população que possui renda informal.

Ainda uma novidade em franco desenvolvimento, o Open Insurance já mostra a que veio com inúmeros benefícios para consumidores, empresas e instituições financeiras.

* Por Danillo Branco, CEO da Finansystech