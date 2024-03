HDI Seguros apresenta novidades em seus produtos

A HDI Seguros anunciou a campanha “Transformando o Jeito de Proteger”. A iniciativa foca em aumentar a diversificação e ampliar o público-alvo com propostas ainda mais competitivas e completas, além de demonstrar que a empresa está presente em todos os aspectos da vida e do cotidiano de corretores e consumidores, alinhada ao novo slogan da marca: Protegendo seu Mundo.

A seguradora está passando por um momento de profunda transformação, com foco na integração total das operações. Todas essas mudanças se refletem nos produtos que, estrategicamente, ganham cara nova e ficam mais diversos, com novas coberturas, serviços e vantagens agregadas para aprimorar a experiência do segurado e do corretor, além de proporcionar ainda mais proteção, segurança e tranquilidade.

A campanha “Transformando o Jeito de Proteger” ainda retrata o comprometimento da marca com a democratização do segmento, a inovação e diversificação. Esse sentimento é materializado na oferta de produtos em setores que a empresa ainda não operava, como em condomínios, ou ao desenvolver soluções para demandas recentes e crescentes do mercado, como veículos elétricos ou equipamentos eletrônicos. As novidades são fruto dos ganhos experimentados pela companhia em expertise e conhecimento de mercado das equipes que agregaram forças e estão em perfeita sinergia após as aquisições.

“Estamos muito orgulhosos do trabalho que temos desenvolvido e a campanha vem para mostrar para todo o mercado, consumidores e corretores a dedicação dos nossos times em apresentar produtos mais completos, diversos e capazes de proteger nossos clientes em todos os lugares e ocasiões. Queremos aprofundar e transformar tudo o que nossos stakeholders entendem por proteção. A HDI está presente em tudo no seu mundo”, ressalta o CEO do Grupo HDI no Brasil, Eduardo Dal Ri.

A seguradora está comprometida em tornar seus serviços ainda mais acessíveis ao proporcionar soluções abrangentes para atender às novas e diversas necessidades dos consumidores. Com a ampliação do portfólio de produtos, a companhia irá abraçar os clientes com opções que estejam alinhados ao momento de vida de cada consumidor.

