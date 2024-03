Bradesco Seguros abre inscrições para o Programa de Trainee 2024

O Grupo Bradesco Seguros anunciou a abertura das inscrições para o seu Programa de Trainee 2024, que conta com 32 vagas distribuídas entre São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, e oportunidades nas áreas de Ciência de Dados, Segurança Cibernética (CyberSecurity) e Computação em Nuvem (Cloud).

Durante 18 meses de imersão, as pessoas aprovadas terão a chance de atuar nas áreas para fortalecer o negócio e fomentar o posicionamento estratégico da companhia, contribuindo na promoção de mudanças positivas e para o crescimento sustentável do negócio no mercado segurador.

“O Programa de Trainee, assim como o de Estágio, é um compromisso do Grupo com o desenvolvimento de novos talentos para o setor. Estamos orgulhosos em oferecer oportunidades para que mais jovens profissionais possam se desenvolver e inovar em nosso setor”, reforçou Valdirene Soares Secato, diretora de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Ouvidoria da seguradora.

As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de abril, por meio deste link.

Pré-requisitos e perfil

– Bacharelado ou licenciatura concluídos a partir de julho/2022 até dezembro/2024 ou de curso em nível de tecnólogo concluído a partir de julho/2022 até dezembro/2023, em cursos de exatas e correlatos, orientados a dados e tecnologia com mindset ágil e viés de transformação digital;

– Conhecimento em linguagens e ferramentas de programação (Python, R, SAS, SQL);

– Conhecimento em idiomas e vivências em projetos extracurriculares serão diferenciais;

– Perfil analítico com competências lógicas, learn agility, mentalidade digital, capacidade cognitiva, equilíbrio emocional e bom trabalho;

– Habilidade em trabalhar em equipe;

– Interesse ou conhecimentos nas áreas de foco do programa (Ciência de Dados/ Cloud/ Cyber Security);

– Disponibilidade para trabalhar em formato híbrido.

O que oferecemos

O Grupo Bradesco Seguros valoriza e reconhece seus talentos. Como trainee, o colaborador poderá desfrutar de alguns benefícios como:

– Remuneração atrativa;

– Vale-transporte;

– Vale-refeição;

– Vale-alimentação;

– Assistência médica e odontológica;

– Auxílio-creche ou babá para o(s) seu(s) filho(s);

– Programa Viva Bem;

– Day off no dia ou no mês do seu aniversário;

– Participação nos lucros da empresa;

– Seguro contra acidentes pessoais;

– Previdência privada;

– Descontos exclusivos em produtos da seguradora;

– Cesta de serviços bancários;

– Oportunidade de participação em Programas de Voluntariado Bradesco;

– Cursos para apoiar o desenvolvimento pessoal e o profissional;

– Incentivo à realização de cursos universitários e de idiomas com em escolas parceiras;

– Acesso aos clubes recreativos, localizados em SP e RJ;

– Condições exclusivas nos produtos e serviços vendidos pelo Shop Fácil;

– Rede social interna com ações de engajamento e premiações especiais;

– Clube de Vantagens com descontos e/ou cashback em parceiros, como farmácias, academias, lojas e serviços.

N.F.

Revista Apólice