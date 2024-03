Completando 68 anos, Sindseg N/NE deixa sua marca na disseminação da cultura do seguro

No dia 15 de março, o Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste) completará 68 anos de fundação. É inevitável refletir sobre os desafios enfrentados e as conquistas alcançadas ao longo desse período, principalmente durante a minha atuação como presidente, cargo que ocupo com orgulho desde 2020. Não podemos ignorar o fato de que nosso período inicial de gestão coincidiu com uma das crises mais impactantes da história recente: a pandemia de uma doença até então desconhecida, que assombrou o mundo inteiro.

Assumir a liderança de um sindicato em meio a esse cenário desafiador foi, sem dúvida, uma tarefa monumental. Foi necessário um esforço conjunto e uma rápida adaptação às novas circunstâncias. De um dia para o outro, tivemos que fechar nossos escritórios e estabelecer uma estrutura de trabalho remoto para garantir a segurança de nossos funcionários. O mundo digital tornou-se nossa nova arena de atuação, as famosas transmissões ao vivo vivaram nossas aliadas na busca por continuar promovendo eventos e mantendo o vínculo com nosso público.

Em 2020, começamos a explorar essa nova realidade, realizando uma série de eventos virtuais em parceria com a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) e outros sindicatos e organizações. Temas como o papel do corretor na jornada do cliente, desafios do mercado de seguros diante da pandemia, habilidades comportamentais, entre outros assuntos, foram abordados, mostrando nossa capacidade de adaptação e inovação mesmo em tempos difíceis.

O ano de 2021 não foi menos desafiador, mas também foi marcado por importantes avanços. Expandimos nossas parcerias com Sincors e Federações, abordando uma variedade de temas relevantes, como a promoção da diversidade de gênero e a educação financeira, LGPD, Open Insurance e transformação digital. Além disso, conseguimos finalmente formalizar legalmente a atuação do Sindseg N/NE em sua totalidade territorial, abrangendo agora 13 estados nas regiões Norte e Nordeste.

Através dessa ação, o sindicato passou a estar devidamente registrado no CNES (Cadastro Nacional de Entidades Sindicais), no qual passou a constar a abrangência interestadual e a correta descrição da categoria econômica representada. Até então, o sindicato estava registrado oficialmente apenas o estado de Pernambuco desde a sua criação em 1956. E também nesse mesmo ano, criamos a Comenda Sindseg N/NE para homenagear pessoas que fizeram a diferença no mercado segurador da região.

Em 2022, vislumbramos sinais de que o fim da pandemia estava próximo, o que nos levou a ensaiar o retorno gradual aos eventos presenciais. Estivemos presentes em cerimônias de posses de Sincors, Sindsegs, Federações, da Aconseg e da CNseg. Participamos do Conseg NE (Congresso dos Corretores de Seguros do Nordeste) em João Pessoa/PB, além de eventos com representantes do mercado de Recife/PE, Fortaleza/CE, Teresina/PI, Natal/RN, Maceió/AL e Manaus/AM, fortalecendo nossa presença e conexões em todo o país. Além disso, intensificamos nossa atuação na mídia não especializada em seguros, ampliando nossa visibilidade e promovendo uma maior conscientização sobre a importância do setor para a sociedade.

O ano de 2023, já com o relaxamento das restrições da pandemia, foi marcado por uma série de encontros e eventos regionais, consolidando nossa presença em diversas cidades e estados. Em parceria com a CNseg, promovemos o Encontro Setorial nas regiões Nordeste e Norte, respectivamente em Recife/PE e Belém/PA, que contou com a presença do Dyogo Oliveira, presidente da Confederação, e um público total de cerca de 700 pessoas nas duas edições.

Promovemos encontros com o mercado regional em Teresina/PI, Campina Grande/PB, Porto Velho/RO e São Luís/MA. Estivemos presentes no Congrenorte (Congresso dos Corretores de Seguros da Região Norte); no FIDES, maior evento de seguros da América latina, organizado pela Federação Interamericana de Empresas de Seguros; no Insurtech & Innovation 2023; e no CONEC, maior evento de corretores de seguros do Brasil. Além de eventos organizados pelos Sincors de Belém/PA, Fortaleza/CE, Natal/RN, Teresina/PI e Maceió/AL, Manaus/AM.

Tivemos também a oportunidade de participar da Conversa com o Judiciário em Recife/PE, que contou com a presença do ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça; Carlos Queiroz, diretor técnico da Susep (Superintendência de Seguros Privados); e Késsia Liliana, superintendente do Procon/PB.

No mês de outubro, quando é comemorado o Dia do Corretor de Seguros, foi sancionada a lei que criou a Semana do Seguro na cidade do Recife, que passará a ser comemorada em toda 2ª semana de agosto a começar de 2024. A partir dessa conquista e iniciativa pioneira, incentivamos representantes do mercado de outras capitais, enviando o projeto de lei idealizado pelo Vereador Zé Neto de Recife/PE. A segunda capital a ter uma semana dedicada ao setor foi Natal/RN e seguimos buscando êxito nas demais regiões.

À medida que nos aproximamos do final deste mandato agora em 2024, reafirmamos nosso compromisso em continuar promovendo eventos e ações que contribuam para disseminar a cultura do seguro e fortalecer nosso setor. Os desafios podem ser muitos para a próxima gestão a assumir a liderança, mas nossa determinação e resiliência são ainda maiores. Juntos, somos capazes de superar qualquer obstáculo e construir um futuro mais seguro e próspero para todos.

* Por Ronaldo Dalcin, presidente do Sindseg N/NE