CVG-SP e FECAP lançam cursos de direito de seguros e gestão de riscos

Tradicional formador profissional na área de seguros pessoas, o CVG-SP (Clube Vida em Grupo São Paulo) deu um passo além ao criar dois inéditos cursos online nas áreas de gestão de riscos e direito de seguros. Ambos são no formato webinar, com aulas ao vivo e interativas e apresentam um diferencial: a curta duração (14 horas aula cada um).

Os cursos são oferecidos por meio de plataforma da FECAP, parceira do Clube na grade de cursos de extensão de curta duração, e já estão com as inscrições abertas. Profissionais de empresas associadas ao CVG-SP têm direito ao desconto de 50% no valor de ambos os cursos, utilizando o cupom CVGCURTA50 no momento da inscrição.

Inscrições abertas

O curso Gestão de Riscos em Seguros Vida, Previdência Privada e Saúde será realizado em abril, nos dias 15, 16, 17 e 18, das 19h às 22h30. As aulas serão ministradas pelo instrutor Allan Szenkier Gherman, especialista em seguros e análise de dados, com passagens por diversas seguradoras e consultoria realizada para várias empresas. As inscrições podem ser realizadas no link.

O curso Prática da Legislação de Seguros de Vida, Previdência Privada e Saúde será realizado em maio, nos dias 6, 7, 8 e 9, das 19h às 22h30, no formato webinar. O instrutor é o advogado e professor Eraldo Oliveira Santos, profissional que já atuou nas áreas de seguro e seguridade e publicou livros sobre previdência privada e complementar. Inscrições abertas através do site da FECAP.

Diferenciais

Além da curta duração, outro destaque dos inéditos cursos é o conteúdo abrangente e diferenciado desenvolvido pelo CVG-SP. “Em parceria com a FECAP, conseguimos proporcionar aos cursos um formato leve, objetivo e prático”, diz Asenate Souza, diretora de Seguros do CVG-SP.

Luciana Barragan, coordenadora geral de Pós-Graduação Lato-Sensu da FECAP, acrescenta que os temas abordados são fundamentais para os profissionais da área. “O conhecimento é algo que nos fortalece e contribui para que possamos vencer os desafios do dia-a-dia”, diz. Para a Asenate Souza, uma das vantagens do curso é o maior alcance proporcionado pelo formato online. “Isso favorece a participação de alunos de diversas partes do país”, diz.

Para mais informações: telefone (11) 3272-2222, escolhendo a opção 2 (quero ser aluno) ou WhatsApp (11)94018-5617 (opção 1) ou pelo e-mail: [email protected].

N.F.

Revista Apólice