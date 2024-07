Capitalização arrecada R$ 12,5 bi nos cinco primeiros meses do ano

A possibilidade de guardar dinheiro com segurança tem levado cada vez mais brasileiros aos títulos de capitalização. O interesse de pessoas físicas e jurídicas nesse produto, que estimula a disciplina financeira e ainda permite aos clientes concorrerem a prêmios, tem sido confirmada mês a mês, como mostram os dados mais recentes da Superintendência de Seguros Privados (Susep), analisados pela Federação Nacional de Capitalização (FenaCap): de janeiro a maio deste ano, a arrecadação no setor somou R$ 12,5 bilhões, um crescimento de 4,5% em relação ao mesmo período de 2023.

Sobre resgates e sorteios, nos cinco primeiros meses de 2024 foram pagos R$ 10,97 bilhões à sociedade, totalizando uma evolução de 17,2%, se comparada ao ano anterior. Entre as modalidades da capitalização, a tradicional registrou R$ 9,12 bilhões em arrecadação, seguida pela Filantropia Premiável, com R$ 1,53 bilhão, nos cinco primeiros meses do ano.

A modalidade permitiu o repasse de R$ 784 milhões a entidades filantrópicas no período, uma alta de 29,5%, se comparado a 2023. Com o envio desses recursos a instituições de todo o país, milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social podem receber atendimento em áreas prioritárias, como saúde e educação.

O Instrumento de Garantia é outra modalidade que apresentou desempenho positivo entre os meses de janeiro a maio deste ano, com arrecadação de R$ 1,34 bilhão. Muitos clientes que escolhem essa opção estão em busca de uma alternativa à figura do fiador ao negociar o aluguel de um imóvel. A solução é prática e segura para inquilinos e proprietários.

O balanço de janeiro a maio também dá um panorama do desempenho da Capitalização por região do país. O Sudeste totalizou receita de R$ 7,14 bilhões, seguido pelo Sul, com R$ 2,31 bilhões; Nordeste, com R$ 1,37 bilhão; Centro-Oeste, com R$ 1,15 bilhão, e Norte, com R$ 53 milhões.

Para o presidente da FenaCap, Denis Morais, o desempenho da Capitalização de janeiro a maio demonstra o vigor do setor, que segue fortalecido a cada mês.

“Entregamos produtos que transmitem segurança à população, que demonstram a robustez do setor. E esse trabalho é resultado dos investimentos que as empresas do segmento vêm realizando. A Capitalização tem diferenciais como diversidade, resiliência e capacidade de se reinventar, e os clientes entendem essa postura diante do mercado. Consequentemente, temos a adesão de novos consumidores”, analisa Morais.