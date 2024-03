Capemisa Capitalização e Seguradora ALM comemoram parceria

A Capemisa Capitalização, que tem investido na difusão de seus produtos da modalidade Incentivo, comemora mais um ano de trabalho com a Seguradora ALM levando ao mercado os números da parceria. Em 2023, foram 13 sorteios realizados com mais de R$ 200 mil em prêmios distribuídos.

Para 2024, as empresas anunciam nos “Planos Seguros” da Seguradora ALM, a campanha “Cadastro Premiado” que acontece até 31 de julho de 2024. Aproveitando o que o mercado de Capitalização tem de melhor, a iniciativa terá prêmios de valores variados, o que confere a ela um perfil de promoção dinâmica e criativa, que age de forma simplificada e ágil para criar mais aproximação com os clientes e ativação da marca.

“Começamos essa parceria em 2018 e, desde então, vemos que nossas empresas ganharam com avanço de mercado e reconhecimento dos clientes, uma vez que são ações de fidelização que motivam e chamam a atenção de todos”, declara a Gerente Comercial da Capemisa Capitalização, Vanusa Menezes.

Cada vez mais, as seguradoras descobrem as vantagens de contratar outras empresas do ramo para campanhas de incentivo na área de Capitalização. Atenta a esse cenário e com soluções estruturadas para atender as necessidades de seus parceiros, a Capemisa Capitalização comemora juntamente com a Seguradora ALM, onde todos saem ganhando.

Para o CEO da Seguradora ALM, Alexandre Dominguez, 2024 consolida a parceria entre as empresas. “A Capemisa é um parceiro estratégico para nosso plano de crescimento e metas como uma marca conhecida e uma companhia que têm seguros que se usam em vida. A capitalização da categoria Incentivo contribui com nossa proposta de apresentar ao público e clientes que a ALM veio para ficar como um player relevante no mercado”, declara.

A Capitalização na modalidade Incentivo permite a regulamentação da campanha com pagamento da premiação em dinheiro. A proposta da Capemisa é ser cada vez mais dinâmica e adaptada para atender aos mais diversos públicos, investindo em tecnologia para chegar a todo o Brasil com atendimento ágil e de qualidade.

“Quando conhecemos a Seguradora ALM, pensamos em seus produtos e nos perfis dos clientes, estudamos como unir conhecimento de mercado e tecnologia. Em um novo ano, a nossa expertise se soma e estamos animados por esse e outros projetos que estão surgindo. O olhar está sempre no próximo projeto e em como entregar algo diferenciado”, finaliza Vanusa.

