AVLA produz cervejas exclusivas para clientes e colaboradores

Em uma iniciativa inovadora no mercado de seguros, a AVLA, insurtech chilena especializada em produtos para o setor B2B, oferece duas linhas exclusivas de cervejas para os seus clientes e colaboradores, proporcionando experiências diferenciadas e fortalecendo o relacionamento com o seu público. Em menos de três anos, essa ação já produziu mais de 5 mil litros e recebeu um investimento de mais de R$ 300 mil, gerando resultados positivos como maior visibilidade da marca e engajamento dos clientes.

A produção é feita em uma cervejaria parceira, localizada na capital de São Paulo, garantindo maior controle sobre a fabricação e assegurando que cada lote mantenha elevado padrão de qualidade. A escolha é feita anualmente em colaboração com um mestre cervejeiro.

“Trabalhamos juntos para definir as características desejadas e, com base nisso, criamos novas receitas ou ajustamos as já existentes. Essa parceria garante que cada edição tenha um toque único e seja adaptada às tendências do momento”, explica Thalita Camargo, responsável pela área de Marketing da AVLA Brasil.

Já a equipe interna da AVLA é responsável por desenvolver o conceito, a embalagem e o design dos rótulos. O objetivo é oferecer algo que realmente se destaque, indo além do convencional. “Brindes tradicionais como blocos, canetas e canecas são comuns, mas não geram impacto duradouro. A cerveja foi escolhida por ser amplamente apreciada e associada a boas experiências, criando expectativas a cada nova edição, completa Thalita.

A produção da cerveja “Emitida” começou em 2021 e rapidamente se tornou uma marca registrada da AVLA, reforçando a imagem de inovação da empresa, mesmo em um setor tradicional como o de seguros. Desde o início da produção, foram lançadas cinco edições da “Emitida” e duas da “Sinistra”, versão especial para o Halloween.