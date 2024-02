Primeira edição do Green Vida Brasil no ano traz novidades para corretores

No dia 22 de fevereiro acontece a primeira edição do ano do Green Vida Brasil, movimento organizado pela Tokio Marine que visa contribuir para a conscientização da sociedade sobre a importância do Seguro de Vida. O movimento, que acontece de forma sincronizada envolvendo todas as assessorias, escritórios e sucursais da seguradora e contempla os produtos Vida Individual e Simples Vida Empresa (VG e AP), está em sua 15ª edição e, em 2023, mais de 30 mil vidas foram protegidas por meio da iniciativa em suas quatro edições.

Além dos cinco sorteios registrados na Loteria Federal de R$ 2 mil para corretores e clientes em uma série exclusiva de capitalização, a seguradora preparou grandes novidades para essa edição. Os corretores poderão contar com o agenciamento extra, o que garante 100% de agenciamento adicional para cada apólice de Seguro de Vida Individual emitida com agenciamento via pagamento com cartão de crédito ou débito em conta. Se o pagamento for realizado com cartão de crédito, além do agenciamento extra no ano da contratação, os corretores receberão o agenciamento prolongado por cinco anos. Outra novidade dessa edição é que a corretora ranqueada com maior Prêmio Emitido Líquido de cada sucursal vai ganhar um voucher de R$ 500,00.

Para Marcos Kobayashi, diretor Comercial Nacional Varejo e Vida da Tokio Marine, essas novidades vêm para trazer mais benefícios para os parceiros de negócios e clientes. “Toda a dinâmica do Green Vida Brasil é pensada para gerar cada vez mais negócios para nossos corretores e assessorias e ajudar a reforçar a importância do Seguro de Vida para a proteção pessoal, financeira e familiar. Juntos, já ajudamos a proteger milhares de vidas por meio dessa iniciativa e temos certeza de que teremos mais um ano de sucesso. Sem o comprometimento dos parceiros de negócios e da nossa área Comercial, esse trabalho não teria chegado ao patamar que chegou” finaliza o executivo.

N.F.

Revista Apólice