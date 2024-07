Capitalização é destaque no Prêmio de Inovação

As inscrições para a 13ª edição do Prêmio de Inovação, promovido e organizado pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), começam dia 29 deste mês. Pelo segundo ano consecutivo, os três projetos mais inovadores sobre capitalização serão premiados. Para apoiar a participação dos trabalhos voltados ao segmento, a Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) vai dar um incentivo financeiro ao autor de cada projeto habilitado pela organização do prêmio.

“A capitalização é um segmento importante para a economia do país, movimentou R$ 12,5 bilhões de janeiro a maio deste ano. Estar contemplada em premiações desse porte só confirma sua relevância no cenário nacional”, ressalta Denis Morais, presidente da Fenacap.

No ano passado, a capitalização bateu recorde de participação com 36 cases inscritos, e 100% destes habilitados a concorrer aos prêmios. “Pela primeira vez, a Capitalização ganhou destaque, e os projetos apresentados trouxeram benefícios tanto para os participantes quanto para suas empresas”, afirma Denis. Participaram da premiação BrasilCap, Caixa Capitalização, Capemisa e Icatu.

“Premiações como essa sempre têm impacto positivo, pois incentivam o pensamento criativo e, consequentemente, o desenvolvimento de soluções mais assertivas para o segmento”, destaca Denis.

Nas últimas 12 edições, 1.155 projetos foram examinados pela banca julgadora do Prêmio. A iniciativa revela as melhores práticas desenvolvidas nas empresas em prol do mercado segurador. Ao todo, serão distribuídos R$ 330 mil aos vencedores. As inscrições para a edição 2024 poderão ser feitas online, até 29 de setembro. Outras informações em https://premioinovacaocnseg.com.br/.