Sancor Seguros realiza reunião nacional de assessorias

A Sancor Seguros Brasil promoveu seu primeiro encontro nacional com as assessorias que representam a seguradora em várias regiões do país. O evento foi realizado dia 06 de fevereiro, na sede da empresa em Maringá, no Paraná. Essa reunião proporcionou uma oportunidade para compartilhar com os representantes das assessorias parceiras o planejamento para o ano de 2024, bem como as estratégias comerciais delineadas para esse período.

O diretor comercial da companhia, Paulo Dawibida, enfatizou que essa iniciativa está alinhada com o compromisso da empresa em fortalecer e aprimorar as relações com seus parceiros comerciais. Ele destacou o entusiasmo da equipe do Canal Assessorias em lançar esta ação, que visa proporcionar uma oportunidade única de alinhamento estratégico e colaboração mútua.

O encontro foi importante para os representantes das assessorias parceiras, fornecendo insights sobre as diretrizes e objetivos da instituição para o ano em curso. Além disso, o evento possibilitou uma troca de ideias e experiências entre os participantes, promovendo uma colaboração efetiva e sustentável.

Dawibida reiterou o compromisso da Sancor Seguros Brasil em transformar este encontro em uma tradição anual, integrando-o ao seu calendário de ações de relacionamento com os parceiros de negócios. O objetivo é promover um diálogo contínuo e construtivo que beneficie todos os seus parceiros e clientes.

