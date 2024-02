Seguro de vida: Proteção é acessível e garante ampla gama de benefícios

Segundo dados da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), o mercado segurador brasileiro registrou um aumento de 12,3% na procura pelo seguro de vida, entre janeiro e outubro de 2023, quando comparado ao resultado do ano anterior. Nas regiões Norte e Nordeste, o crescimento foi de 10,6%. O movimento ascendente do produto é observado principalmente nos últimos três anos.

Especialistas atribuem esse crescimento significativo ao impacto da pandemia, que despertou uma conscientização maior sobre a importância da proteção financeira em situações inesperadas. Embora as dificuldades enfrentadas durante o período pandêmico tenham impulsionado parte da população a considerar o Seguro de Vida, outros fatores motivam a procura pela proteção.

“O seguro de vida apresenta uma gama diversificada de coberturas e o segurado pode personalizar a sua apólice de acordo com suas necessidades específicas, levando em consideração fatores como idade, estado de saúde, histórico médico, renda e tipo de cobertura desejada”, explica Bethânia Ferraz Leal, representante do Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste).

Além disso, ao contrário do que muitas pessoas ainda pensam, o valor de uma apólice pode ser bastante acessível, permitindo que indivíduos de diversas faixas de renda usufruam dos benefícios proporcionados por essa modalidade. No mercado, é possível encontrar opções de seguro de vida com mensalidades em torno de R$ 3,00.

“Entre as coberturas encontradas no seguro de vida destacam-se proteção contra invalidez laborativa permanente total por doença (ILPD), doenças graves ou terminais, despesas médicas, hospitalares e odontológicas, diária por incapacidade temporária (DIT), diárias por internação hospitalar, além de coberturas tradicionais como falecimento, morte por acidente e assistência funeral”, elenca Bethânia.

Proteção para todas as fases da vida

O seguro de vida não se destina apenas aos mais idosos; ao contrário, ele é uma ferramenta valiosa em todas as fases da vida. “Jovens adultos podem se beneficiar ao iniciar suas carreiras, garantindo a proteção financeira para suas famílias em caso de imprevistos. À medida que envelhecem, o seguro de vida continua a desempenhar um papel fundamental na preservação do patrimônio”, aponta a representante do Sindseg N/NE.

A especialista reforça que incluir o produto no planejamento financeiro não é apenas uma decisão pragmática, mas também uma escolha que proporciona tranquilidade emocional. “Existem três tipos de recursos para assegurar a segurança financeira no presente e no futuro. A previdência é um investimento a longo prazo, com intuito de assegurar uma parada total ou parcial de jornada de trabalho. Investimento financeiro é algo que fazemos de acordo com os objetivos a pequeno, médio e longo prazo. E temos o seguro de vida, que traz uma segurança imediata. Saber que a família estará amparada em momentos difíceis permite que os indivíduos foquem em seus objetivos sem o peso constante das preocupações financeiras”, finaliza Bethânia.

N.F.

Revista Apólice