Sancor Seguros lança linha para Riscos de Equipamentos

A Sancor Seguros Brasil está acompanhando de perto a notável transformação no segmento do mercado de equipamentos, impulsionada por setores-chave como agricultura, construção civil, médico-hospitalar e estética. Em resposta a essa evolução, a seguradora vem desenvolvendo produtos específicos para cada um desses setores, buscando atender às demandas particulares de cada segmento.

Para satisfazer as diversas necessidades de empresas da indústria, serviços e agronegócios, a seguradora apresenta ao mercado um rol de produtos de Riscos Técnicos, como o seguro para equipamentos “linha amarela”, garantindo proteção de riscos em canteiros de obra.

Além disso, nessa mesma linha de Riscos Técnicos, a empresa contará também com produto para equipamentos da linha verde, com coberturas para equipamentos agrícolas, por exemplo, contra danos elétricos, incêndio, roubo e furto. A partir desse novo produto, a seguradora reafirma seu compromisso de longa data com a proteção financeira dos produtores rurais brasileiros.

Ricardo Cipriano, diretor da área Técnica da Sancor Seguros no Brasil, destaca que a diversificação de produtos tem sido uma das principais estratégias da companhia. “Estamos focados em desenvolver seguros com diferenciais tangíveis e acreditamos que a diversificação somada à qualidade fortalecerá ainda mais nossa posição no mercado, reforçando nosso compromisso com a segurança e proteção dos nossos segurados”.

Completando sua linha de Riscos Técnicos, a seguradora apresenta um produto voltado para equipamentos hospitalares e industriais, fornecendo ampla proteção contra danos para atender às exigências específicas desses setores. “Voltado para os corretores de seguros e parceiros de negócios, estamos aprimorando nossa estrutura operacional com ferramentas online. Dessa maneira, oferecemos produtos abrangentes e com uma ampla variedade de coberturas”, destaca Paulo Alexandre Dawibida, diretor da área Comercial da Sancor Seguros no Brasil.

N.F.

