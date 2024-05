Bradesco Seguros disponibiliza ‘Trilha de vendas em Ambientes Digitais’

No dinâmico cenário atual, a digitalização tornou-se um elemento crucial para o sucesso nos negócios. Reconhecendo a importância de manter-se atualizado e em linha com as necessidades atuais, a Plataforma Universeg, do Grupo Bradesco Seguros, lançou a “Trilha de Vendas em Ambientes Digitais”, conteúdo de aprendizado pensado nas necessidades e desafios do mercado segurador.

Com o objetivo de capacitar os corretores para aproveitarem ao máximo as oportunidades proporcionadas pelo digital, a trilha abrange uma ampla gama de tópicos essenciais, incluindo e-commerce, comunicação digital e estratégias eficazes para utilizar as redes sociais como ferramentas de ampliação de negócios.

A trilha oferece ainda, um e-book exclusivo com as metodologias práticas para a comercialização de seguros em meios digitais e remotos. Este conteúdo foi especialmente desenvolvido para equipar os corretores com os conhecimentos necessários para oferecerem um serviço excepcional em um ambiente digital em constante evolução.

Ao oferecer uma abordagem abrangente e prática para o aprendizado em vendas digitais, o Grupo Bradesco Seguros reafirma seu compromisso em capacitar os parceiros de negócios para prosperar em um mercado em constante transformação. Não apenas fornecendo conhecimento, mas também concedendo as ferramentas necessárias para que os corretores alcancem novos patamares de sucesso em suas trajetórias profissionais.

Disponível na Plataforma Universeg, pode ser acessado:

No computador: Portal de Negócios na opção Meus Treinamentos – Universeg. No mobile, acesse: App Corretor > Meus Treinamentos – Universeg.

Em caso de dúvidas e demais informações, entre em contato através do email [email protected].

N.F.

Revista Apólice