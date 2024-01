Porto passa a integrar a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3

Focando na incorporação da sustentabilidade nos negócios, a Porto passou a integrar a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), iniciativa idealizada pela B3 que é pioneira em toda a América Latina.

O ISE é o resultado de uma ação desenvolvida com base em critérios estabelecidos dentro de uma metodologia específica. Para ingressar nessa carteira, as empresas são avaliadas e selecionadas nas seguintes dimensões: Governança Corporativa e Alta Gestão, Capital Humano, Modelo de Negócios e Inovação, Capital Social, Meio Ambiente e Mudança do Clima. Essa é a 19ª carteira do ISE, que reúne 78 companhias atuantes em 38 setores da economia.

“Fazer parte desse índice é motivo de muito orgulho. A agenda ASG está cada vez mais presente em todas as ações que conduzimos internamente na Porto e nas verticais de negócios, e ingressar na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial mostra que estamos no caminho certo”, enfatiza Carolina Zwarg, diretora de Pessoas e Sustentabilidade da seguradora.

